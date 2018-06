500 inwoners lezen programma GroenRood na 05 juni 2018

GroenRood laat zijn verkiezingsprogramma keuren door vijfhonderd inwoners uit Deinze en Nevele. "De inhoud primeert op de postjes", zegt voorzitter Peter Parmentier. Over kandidaten, lijsttrekker- en duwer houdt GroenRood de kaken nog stijf op elkaar. "We hebben de voorbije weken ingezet op burgerparticipatie", zegt Parmentier. "Tijdens open programma-avonden gingen we met leden en niet-leden in gesprek over onze stad. Daarnaast zijn we ook al volop bezig met huisbezoeken, eerst in Nevele en daarna in Deinze. Vanuit deze contacten kunnen we ons programma voor de verkiezingen bijschaven. Na het uitschrijven en verfijnen van dit programma vragen we vijfhonderd inwoners van Nevele en Deinze ons programma met een kritische blik na te kijken. Hoe we ze gaan vinden? Als al onze kandidaten tien mensen aanspreken, zijn we al goed op weg. We willen meningen van een zo divers mogelijk publiek. Het programma wordt vanaf 1 juli rondgestuurd."





"Wat al duidelijk is: we gaan voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere stad", zegt Annick Verstraete. "Menselijker door levendige dorpskernen en door de dienstverlening dichter naar de mensen te brengen in plaats van ze te centraliseren in Deinze-centrum; eerlijker door onder meer aandacht te besteden aan de kinderopvang, en gezonder door onder andere de aanplanting van 12.000 bomen." (ASD)