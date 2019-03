48ste Zomerzondag in de Vlasschuur Anthony Statius

13u13 0 Deinze De Gottemnaars vieren o p zondag 10 maart voor de 48ste keer Zomerzondag in de Vlasschuur. Deze kruisbestuiving tussen kunst, ambacht en hobby gaat traditiegetrouw gepaard met een ‘Canaarke’ van de lokale brouwerij Sint Canarus.

Op de jaarlijkse Zomerzondag ontmoeten alle huidige, vroegere en toekomstige inwoners van het dorpje Gottem elkaar in de Vlasschuur. Bezoekers vinden er enkele standjes van bekende inwoners zoal Dirk Vanaelst en Toine Delva. Veerle Myny is creatief met gebak en ze leert de kinderen cupcakes bakken. Daarnaast leren de kinderen ook armbandjes en sleutelhangers maken en ze kunnen zich laten schminken. Voor de volwassenen zijn er nog standjes met postzegels van Daniel Verbeke, schilderijen en mixed media van Katrijn Vanaelst, miniatuurlandbouwwerktuigen van Ruben Dupont, Gottemse sprokkels, juwelen in glas, houtsnijwerk van Peter Heleu en tenslotte zal ook creaclubje De Mandel uit Grammene aanwezig zijn.

Daarnaast kan je genieten van zelfgemaakte pannenkoeken, een croque uit het vuistje of een biertje van de lokale brouwerij Sint Canarus. Iedereen is welkom tussen 10 en 18 uur en de toegang is gratis. Meer info via www.feestcomitégottem.be.