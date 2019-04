470 bestuurders met zware voet gevat bij snelheidscontroles Jeffrey Dujardin

08 april 2019

De lokale politie van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem voerde zaterdag op vier plaatsen snelheidscontroles uit. In totaal werden er 2.782 bestuurders gecontroleerd, 470 chauffeurs liepen tegen de lamp (goed voor 17 procent). Op de Grote Baan in Lievegem, werden 158 bestuurders met een te zware voet gevat. De hoogste snelheid die daar gemeten is, was 113 kilometer per uur. Ook op de Oudenaardestraat in Zulte bleken 41 bestuurders zich niet aan de snelheid te houden, daar werd een chauffeur geflitst met 106 kilometer per uur. In Deinze, in de Stationsstraat werd iemand geflitst met 103 kilometer per uur. 74 laagvliegers werden daar gevat.