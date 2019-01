4 jaar cel gekregen, vrijgekomen en meteen partner toegetakeld: “Hoe is het mogelijk dat deze man op vrije voeten was?” Sam Ooghe

02 januari 2019

14u56 0 Deinze Een Deinzenaar die veroordeeld was tot vier jaar cel, riskeert opnieuw een zware celstraf omdat hij meteen na zijn vrijlating zijn partner toegetakeld heeft. “Dit stond in de sterren geschreven.”

Rechter Hans De Waele vraagt aan elke beklaagde de woonplaats en de geboortedatum. Maar woensdag, bij P.S. (40) uit Deinze, was dat niet nodig. “Ik ken het allemaal uit mijn hoofd", sprak de rechter. “Ik heb u in 2018 twéé keer veroordeeld. Het laatste vonnis is zo recent, dat het nog niet in het strafdossier zit.”

In juni 2018 kreeg P.S. 30 maanden cel opgelegd, in september nog eens 18 maanden. Goed voor vier jaar gevangenisstraf. Maar, zo verbaasde rechter De Waele zich, in oktober was de man alweer vrijgekomen onder voorwaarden. “Hoe is dit toch mogelijk?”, vroeg De Waele aan de procureur. Ook zij kon niet antwoorden. “Dat is de verantwoordelijkheid van de strafuitvoeringsrechtbank: wij hebben daar niets mee te maken.”

“Het stond in de sterren geschreven dat de beklaagde die feiten zou plegen", ging de procureur deze voormiddag verder. “De probatie verliep niet vlot, en in de nacht van 15 of 16 november kwam de politie tussen voor zwaar intrafamiliaal geweld.” Amper een maand na zijn vrijlating, had de geweldenaar zijn partner alweer toegetakeld. De vrouw had verwondingen in het gezicht, en er waren plukken haar uitgetrokken. Het parket vraagt voor dat feit nu 33 maanden cel, of net minder dan 3 jaar, in de hoop dat de man deze keer wel achter de tralies belandt.

Contactverbod

De advocaat van de beklaagde wees ook naar de partner. “Zij wachtte hem bij zijn vrijlating in oktober op aan de gevangenis. En ondanks het contactverbod, slaagden ze erin om in hetzelfde gebouw een appartement te huren. Die avond waren ze dronken en begonnen ze ruzie te maken. Deze mensen zoeken elkaar op.”

Waarop rechter Hans De Waele andermaal zuchtte. “Ik vind geen woorden meer om het u uit te leggen. Wie niet horen wil, moet voelen.” De rechter doet uitspraak op 6 februari.