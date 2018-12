35ste volkssportnamiddag in Palaestra Anthony Statius

05 december 2018

De stedelijke dienst Sport en Recreatie organiseert als afsluiter van de Seniorenweek voor de vijfendertigste keer een volkssportnamiddag. Deze vindt plaats op vrijdag 7 december in sportcomplex Palaestra.

Net zoals vorig jaar wordt er zowel een individuele wedstrijd als een wedstrijd per bond georganiseerd. Zo kunnen ook mensen die niet aangesloten zijn bij een seniorenbond deelnemen. Er zijn per spel individuele trofeeën te winnen en daarnaast wordt er voor het individueel totaalklassement en voor het totaalklassement voor seniorenbonden ook een trofee uitgereikt. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

De volkssportnamiddag begint om 13.30 uur en eindigt om 16 uur. De toegang is gratis en inschrijven kan via sport@deinze.be of 09/381.96.60 of bij de seniorenbond.