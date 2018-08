33 sociale koopwoningen erbij tegen 2020 VERKAVELING OP GALLO-ROMEINSE OPGRAVINGSSITE KRIJGT VORM ANTHONY STATIUS

02 augustus 2018

02u32 0 Deinze Na enkele jaren vertraging krijgt de nieuwe verkaveling tussen de Meirebeekstraat en de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne eindelijk vorm. Op de site waar onlangs een 1.800 jaar oude boerderij uit de Gallo-Romeinse tijd gevonden werd, komen 33 sociale koopwoningen. Later volgen nog 19 huurwoningen.

De nieuwe wijk tussen de Meirebeekstraat en de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne krijgt stilaan vorm. In opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk is Bouwonderneming Damman nv uit Deerlijk begonnen met de bouw van 33 sociale koopwoningen.





"De verkaveling bestaat uit koppelwoningen en aaneengesloten bebouwing voorzien van een tuin, terras en garage of carport", zegt communicatieverantwoordelijke Lien Buyck. "Het zijn allemaal gezinswoningen met drie of vier kamers, allemaal instapklaar ingericht. De kopers moeten zelf enkel nog vloerbekleding leggen en een keuken installeren."





De nieuwe verkaveling werd Project Meulenhoek gedoopt. In de volksmond spreekt men al lang van Meulenhoek, waarschijnlijk omdat hier ooit een molen stond. Maar op het twee hectare grote terrein was er al eeuwen geleden sprake van beschaving. "Normaal gezien hadden de bouwwerken al vroeger moeten beginnen", zegt Lien Buyck. "Een archeologisch vooronderzoek wees op de aanwezigheid van sporen uit de metaaltijden en de Gallo-Romeinse periode. Eind 2014 legden de archeologen van De Logi & Hoorne proefsleuven op en tussen november 2015 en februari 2016 werden er heel wat archeologische vondsten gedaan. Op het hoogste punt van het terrein ligt een centraal boerderijgebouw uit de Gallo-Romeinse periode, met daarrond kuilen, houten waterputten en drenkpoelen. Op basis van gevonden scherven was deze boerderij ongeveer 1.800 jaar geleden in gebruik. Er werd ook een grafveldje uit de late bronstijd of ijzertijd gevonden."





Ondergrond warmtenetwerk

"Bovendien lieten we ook nog een studie uitvoeren om te werken met een ondergronds warmtenetwerk", vult directeur Hans Heyse aan. " Via zonnecollectoren onder de weg wordt de warmte tijdens de zomer ondergronds opgeslagen en kunnen de woningen tijdens het stookseizoen verwarmd worden. Dit kost echter ongeveer 6.000 euro per woning met daarbovenop nog de jaarlijkse onderhoudskosten van de installatie. De overheid was niet bereid om daarin tussen te komen en daarom hebben wij dit uiteindelijk niet uitgevoerd."





"Het einde van de werken is in het voorjaar van 2020", zegt Lien Buyck. "In een tweede fase zal Volkshaard , de zusteronderneming van KLE Het Volk, nog 19 sociale huurwoningen bouwen in de verkaveling.