33 gezinnen verhuizen naar Berten De Kimpestraat 01 juni 2018

02u53 0 Deinze De Berten De Kimpestraat wordt sinds gisteren door 33 nieuwe gezinnen tegelijk bevolkt. De toekomstige buren kregen de huissleutel van hun gloednieuw appartement van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij.

Wie nog nooit van de Berten De Kimpestraat gehoord heeft, hoeft zich hier niet over te verbazen. De doodlopende straat achter de oude rijkswachtkazerne werd nog maar recent genoemd naar de bekende ploegleider van de Groene Leeuw. In februari 2016 startte de Deinse Sociale Bouwmaatschappij met de bouw van 33 huurappartementen, verspreid over twee woonblokken waarvan er één langs de Leie ligt. Gistermiddag kregen de bewoners hun huissleutel.





"In totaal verhuizen 46 mensen, voornamelijk alleenstaanden en koppels zonder kinderen", zegt voorzitter Rutger De Reu. "Er zijn tien appartementen met één slaapkamer en 23 appartementen met twee slaapkamers, goed voor een investering van 4,3 miljoen euro. Het nieuwbouwproject ligt pal in het centrum van onze stad."





"Momenteel woon ik in de Visserstraat in Astene, maar mijn nieuw appartement is een enorme verbetering", zegt Johan Vandenbossche, bekend als de vroegere materiaalman van SK Deinze. "Ik heb me opgegeven als aanspreekpunt. Bij problemen kunnen de buren via mij contact opnemen met de Deinse Sociale Bouwmaatschappij."





In 2019 start men met de bouw van 25 betaalbare huurwoningen voor alleenstaanden, mindervaliden en gezinnen met één of twee kinderen op de UCO-site in Petegem. (ASD)