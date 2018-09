33 assistentiewoningen middenin groen 65-PLUSSERS PALMEN OUDE SPORTSITE DE CEDER IN ANTHONY STATIUS

03 september 2018

02u24 0 Deinze In het bos achter revalidatiecentrum De Ceder in Astene begint men binnenkort met de bouw van Park Oase. De vervallen sportsite maakt er plaats voor 33 assistentiewoningen middenin het groen. "Er zal zo goed als geen enkele boom sneuvelen voor dit project", verzekert vastgoedadviseur Gunnar Lison.

Het verlaten bos achter De Nieuwe Ceder krijgt binnenkort een nieuwe bestemming als achtertuin van een nieuwe woonzorgsite. De sportsite met twee openluchttennisvelden, sporthal en bijhorende kantine ligt al jarenlang troosteloos middenin het kleine bos in Astene. De sportsite verdwijnt helemaal en in opdracht van Immo Francis De Meester start Ibens er binnenkort met de bouw van 33 assistentiewoningen.





"Het gaat om twee woonblokken van 16 en 17 appartementen, telkens verspreid over drie bouwlagen", zegt vastgoedadviseur Gunnar Lison. "Deze zijn volledig onderkelderd en worden verbonden door een ondergrondse garage. Het gaat om stijlvolle, ruime appartementen tussen 82 en 120 vierkante meter groot met zonovergoten terrassen. Ze zijn bijna energieneutraal gemaakt met individuele warmtepompen. Er is keuze tussen een en twee slaapkamers en de prijzen beginnen vanaf 224.000 euro. We richten ons op 65-plussers die nog perfect zelfstandig kunnen wonen, maar toch alle hulp nabij willen. De omgeving is uniek: mensen kunnen er genieten van alle rust middenin een groene oase met eeuwenoude bomen, een vijver en de vroegere ijskelder van het kasteel. Voor alle duidelijkheid: er zal geen enkele boom sneuvelen om dit project te kunnen realiseren. De oude bomen in het park zijn immers allemaal beschermd. Ook de fit-o-meter in het bos wordt opgeknapt."





Golfkarretje

"Park Oase wordt ontsloten via de Nazarethsesteenweg, maar het pad naar De Nieuwe Ceder wordt ook volledig vernieuwd, zodat het mogelijk is om te voet of met een golfkarretje van de ene locatie naar de andere te gaan. De bewoners van Park Oase kunnen ook gebruik maken van alle faciliteiten die De Ceder te bieden heeft. Op het domein zijn er heel wat ontspanningsmogelijkheden zoals een brasserie, een speeltuin, zwembad, jacuzzi, maar ook paramedische dienstverlening", aldus Gunnar Lison.





"We hopen begin volgend jaar met de werken te kunnen beginnen, zodat de appartementen in de eerste helft van 2020 kunnen worden opgeleverd. Er is al heel veel interesse in de woningen." Meer informatie via Immo Francis De Meester Deinze, tel: 09/380.11.10 en deinze@demeester.be of via Gunnar Lison: 0497/55.94.13 en gunnar@demeester.be.