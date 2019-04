311 overtreders gevat bij snelheidscontrole Jeffrey Dujardin

01 april 2019

De lokale politie van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem voerde zondag een snelheidscontrole uit. In totaal werden er 2.437 voertuigen gecontroleerd. 311 bestuurders liepen tegen de lamp, goed voor 12,76 procent van het totaal. De hoogste snelheden werden gemeten in de Staatsbaan in Zulte, zone 70. Daar reed een bestuurder maar liefst 120 kilometer per uur. In de Centrumstraat in Zulte, zone 50, reed iemand maar liefst 83 kilometer per uur. Zij zullen zich mogen verantwoorden voor de politierechter.