28-jarige bestuurder knalt tegen boom langs N409 in Vinkt JDG

14 april 2019

14u23 7 Deinze Een 28-jarige man uit Nazareth is zondagochtend met z’n wagen in de gracht beland in Vinkt, een deelgemeente van Deinze. Hij werd bevrijd uit zijn voertuig en overgebracht naar het ziekenhuis.

De twintiger reed met zijn Opel Astra op de N409 richting Deinze. Vermoedelijk viel de man in slaap, waardoor hij van de baan afweek. Hij raakte twee verkeersborden, knalde tegen een boom en kwam zo in de gracht terecht. De bestuurder zat gekneld in zijn wagen, en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis in Deinze, maar verkeert niet in levensgevaar.