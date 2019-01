250 Unizo-leden heffen glas in Garage Vermeirsch Anthony Statius

22 januari 2019

09u58 0 Deinze De nieuwjaarsreceptie van Unizo heeft zo’n 250 ondernemers uit Deinze en Nevele samengebracht in de nieuwe toonzaal van Garage Vermeirsch in Deinze.

Op vrijdag 18 januari klonken meer dan 250 leden van Unizo Deinze en Nevele samen met de familie Vermeirsch op de toekomstige samenwerking van de twee Unizo ploegen. In haar speech verwees voorzitter Valerie De Ruyck naar het belang van samenwerking en overleg tussen de ondernemers en hun stad om de uitstraling van Deinze en het ondernemersklimaat te optimaliseren. “We kijken uit naar de begroting en het beleidsplan van de fusiestad en we hopen een aantal doelstellingen voor het ondernemerschap in Deinze terug te vinden”, aldus Valerie De Ruyck

Pieter Vermeirsch, zoon van Marc en Marleen, die de garage hebben opgericht in 1988, sprak in zijn speech over de commerciële voordelen van de ligging van hun toonzaal langs de Kortrijksesteenweg, toch een belangrijke invalsweg van Deinze. De familie Vermeirsch ziet deze receptie als een nieuwe start van hun garage en verhuurbedrijf van personenwagens en minibussen. Bij het verlaten van de zaal, was er nog een verrassing voor de aanwezigen; een leuk aandenken geschonken door Eurotuin en Parfumerie Decaluwe.