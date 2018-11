22-jarige goudsmid Laura Van Loocke opent eigen juwelierszaak in de Gentstraat “Met mijn juwelen wil ik mensen gelukkig maken” Anthony Statius

26 november 2018

12u16 0 Deinze Laura is amper 22 jaar en heeft haar eigen juwelierszaak Komorebi geopend in de Gentstraat in Deinze. De jonge vrouw maakt zilveren en gouden juwelen op vraag van de klant en daarnaast heeft ze ook haar eigen collectie. “Als goudsmid moet je een draadje los hebben zitten, je staat ermee op en je gaat ermee slapen”, zegt Laura.

Laura Van Loocke is geboren en getogen in Deinze en volgde humane wetenschappen op de school Leiepoort campus Sint-Hendrik. Voor ze aan de slag ging als goudsmid had ze zoals zoveel tieners even tijd nodig om haar weg te zoeken.

“Ik heb eerst een lerarenopleiding geschiedenis en plastische opvoeding gevolgd, maar na een maand besefte ik al dat dit niets voor mij was”, vertelt Laura. “Daarna ben ik in het volwassenenonderwijs een cursus interieurstyliste en een cursus bedrijfsbeheer gaan volgen. Mijn ambitie was om op mijn twintigste mijn eigen zaak te beginnen. Tijdens mijn zoektocht ben ik toevallig op het beroep goudsmid gebotst en ik heb het niet meer losgelaten. Ik heb de opleiding Juwelier – Goudsmid gevolgd aan Syntra West in Kortrijk, waar ik al snel de basistechnieken onder de knie kreeg. Daarna heb ik nog anderhalf jaar heel wat ervaring opgedaan bij een juwelier in Brugge.”

Als goudsmid maak ik juwelen, van trouw- en verlovingsringen en oorbellen, tot hangertjes om as van overledenen in te bewaren. Hierbij gebruik ik vooral goud en zilver. Naast juwelen op vraag van de klant heb ik ook mijn eigen collectie waar ik maanden werk in heb gestoken. Deze collectie draagt mijn eigen meesterstempel. Daarnaast voer ik herstellingen uit en ik ga soms ook gouden voorwerpen smelten tot iets nieuws. Een webshop heb ik nog niet, maar ik ben ook eerder voorstander van de persoonlijke aanpak. Wanneer de klanten tot hier komen dan kunnen we samen bespreken wat ze precies willen. Ik heb graag dat er een verhaal zit achter de juwelen.”

“Wat ik zo leuk vind aan deze job? Het is een echt ambacht: je mag hameren, kloppen en smeden en je haalt er voldoening uit omdat een mooi eindresultaat oplevert. Het is geen nine-to-five-job, want in je hoofd ben je constant bezig met het zoeken naar nieuwe creaties en technieken. Je staat ermee op en je gaat ermee slapen. Het is een beroep dat niet zoveel meer wordt beoefend en al zeker niet door vrouwen. Van alle studenten, die samen met mij aan de opleiding zijn begonnen, is er uiteindelijk een drietal effectief gestart als goudsmid. Het is hard werk en om dit beroep uit te oefenen moet je eigenlijk een draadje los hebben zitten.”

Laura heeft zicht gevestigd in het voormalige pand van de geschenkenwinkel Zuskus in de Gentstraat. “Ik was eigenlijk nog niet van plan om zo snel al een winkel te openen, maar toen dit pand vrijkwam is alles in een stroomversnelling geraakt. Ik heb mijn zaak Komorebi gedoopt en de Nederlandse omschrijving voor dit Japanse woord betekent Het zonlicht dat door de bladeren van de bomen wordt gefilterd of Het samenspel tussen het licht en de bladeren. Ik ben een beetje een natuurmens en het Komorebi-gevoel geeft me rust en maakt me intens gelukkig. Dat is wat ik ook wil doen bij mijn klanten; hen gelukkig maken met mijn creaties”, besluit Laura.

Meer info via www.komorebi-jewelry.be.