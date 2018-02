2.500 karpers uitgezet in Martinusput STAD GEEFT HENGELSPORT BOOST, WEER WEDSTRIJDEN AAN OUDE LEIEARM ANTHONY STATIUS

22 februari 2018

02u44 0 Deinze De stad Deinze geeft de lokale hengelsport een ferme boost. Onder goedkeurend oog van enkele Deinse vissers werd er gisterenochtend 1.125 kilogram jonge karpers uitgezet in de Martinus- put, de oude Leiearm in het hart van de stad. "Het visbestand was uitgeput, nu kunnen we weer volop wedstrijden organiseren", zegt visser Gregory De Keyser. De eerste vindt plaats op zondag 18 maart.

De Martinusput, de oude Leiearm tussen het Antoon van Paryspad en de Sint-Martinuskerk in Petegem, zit opnieuw boordevol spartelende vis. Op vraag van de Deinse vissers bestelde de stad Deinze voor 5.000 euro levende vis. Viskwekerij Aquality uit Aarsele kwam gisterenochtend 1.125 kilogram aan karpers van zo'n halve kilogram het stuk leveren, goed voor zo'n 2.500 stuks. Via een glijbaan slierden de dieren hun nieuwe thuis tegemoet, klaar om de hengelsportverenigingen van Deinze opnieuw uren visplezier te bezorgen.





Bakken in pan

"Het was triestig gesteld met het visbestand in de Martinusput", zegt Gregory De Keyser, fervent visser en eigenaar van Hengelsport De Keyser in de Oude Brugsepoort. "Er zaten nog maar 200 karpers in het water, veel te klein voor een visvijver van deze omvang. Het visbestand was serieus uitgedund door aalscholvers, maar vooral door wat wij 'panvissers' noemen. Panvissers zijn mensen die hier komen vissen en de vangst meenemen naar huis, om daar letterlijk te bakken in de pan. We zien ze geregeld 's avonds opduiken. Van zodra ze een vis gevangen hebben, komt er een compagnon de vangst halen met de fiets, om snel mee te nemen naar huis in een plastic zak. Dat is nochtans verboden, maar er was hier zo goed als geen controle op", zegt De Keyser.





Tot 2,5 kilo dik

"Ik vis al sinds mijn twaalf jaar en sinds deze Leiearm hier ligt, komen wij hier twee keer per maand met onze club de Martinusvissers", zegt Gustaaf Bastiaen (75). "Soms vissen we ook in de Leie wat verderop om dan onze vangst in de Martinusput te gooien, om daar de populatie wat aan te sterken. Maar na deze uitzetting hebben we meer dan genoeg. We kijken al uit naar onze volgende wedstrijd op zondag 8 april."





"De nieuwe vispopulatie bestaat uit een kruising tussen kroeskarper en schubkarper, het gaat om een hybride soort die perfect is voor de hengelsport", zegt Gregory De Keyser. "Deze exemplaren zijn iets kleiner dan de gewone karper, maar kunnen toch groeien tot beesten van 2,5 kilogram. Ook met Hengelsport De Keyser organiseer ik een viswedstrijd, die vindt plaats op zondag 18 maart. Inschrijven kan per e-mail via info@hengelsportde keyser.be."





"Tijdens de Deinse Feesten plannen we de Grote Prijs Stad Deinze", zegt sportschepen Norbert De Mey (Open Vld). "We overleggen ook met de provincie Oost-Vlaanderen om meer vis te steken in de vijver van de Brielmeersen. Hier moet er echter eerst nog een meting van het visbestand gebeuren. We gaan de hengelsport opnieuw populair maken in Deinze", besluit schepen De Mey.