17 handelaars tonen collecties op Fashion Night 25 januari 2018

02u46 0 Deinze Samen met de vzw Deinze Winkelstad houden 17 Deinse handelaars op 20 februari een Fashion Night in de Brielpoort. Tijdens deze modeshow tonen ze hun lente- en zomercollecties. Nadien is er een afterparty. Er worden meer dan 1.000 bezoekers verwacht.

"Onze stad heeft een uitgebreid aanbod aan kledij, modeaccessoires en lingerie", zegt Chris Verghote. "De modeshow verloopt in samenwerking met La Strada. Alle deelnemers tonen aan de hand van 14 professionele mannequins hun nieuwe collecties", zegt Verghote.





"De Fashion Night biedt behalve een modeshow ook diverse eet- en drankstandjes en een afterparty met dj Crazy Sir G en saxofonist-gitarist V-Robin. Een ideaal netwerkevent waar we meer dan 1.000 bezoekers verwachten", zegt schepen van lokale economie Bruno Dhaenens (Open Vld).





Kaarten kosten 20 euro in voorverkoop, 25 euro aan de kassa. Ze zijn verkrijgbaar bij de deelnemende handelaars en in dienstencentrum Leiespiegel.





Deuren openen om 18.30 uur, de modeshow start om 20 uur.





Info: www.facebook.com/deinzewinkelstad en www.beleefdeinze.be (ASD)