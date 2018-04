155 nieuwe bomen langs Leie 04 april 2018

De Vlaamse Waterweg nv plant deze maand 155 nieuwe bomen langs de Leie tussen Deinze en Ooigem. In maart heeft de Vlaamse waterwegbeheerder een groot aantal zieke bomen verwijderd op het jaagpad langs de Leie tussen Deinze en Ooigem, bij Wielsbeke. "Deze bomen hadden last van de iepenziekte waardoor ze zo goed als afgestorven waren en een gevaar voor de veiligheid konden betekenen", zegt Laura Desimpelaere, districtshoofd Leie afdeling Bovenschelde. "De bomen waren een belangrijk onderdeel van het landschap en dus worden ze vervangen door 155 nieuwe exemplaren. Het merendeel van deze nieuwe bomen zijn opnieuw iepen, maar dan wel een resistente soort waardoor de kans heel klein is dat ze opnieuw ziek worden. De andere bomen die gepland worden zijn ratelpopulier, zomereik, zomerlinde, zwarte els en Hollandse linde." (ASD)