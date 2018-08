150 fietsers overnachten in sportzaal Vinkt 21 augustus 2018

Deinze trekt meer en meer grote groepen fietsers aan. Onlangs bleven 150 leden van Dynamobile overnachten in de sportzaal van Vinkt en 's ochtends werd de groep ontvangen door burgemeester Jan Vermeulen en schepen van toerisme Bruno Dhaenens op het Sint-Poppoplein. Dynamobile organiseert jaarlijks in juli een tiendaagse fietstocht door Noord- en West-Europa organiseert. De groep kwam met de fiets vanuit Canterbury en reed richting Brussel. "Het is al de derde grote groep fietsers die we ontvangen in Deinze deze zomer", zegt Vermeulen. "Eerder kwam een grote groep Amerikaanse fietsers op bezoek."





(ASD)