13 procent rijdt te snel 30 januari 2018

Bij politiecontroles in Deinze en Zulte zijn 83 bestuurders betrapt op te snel rijden. Dat is ongeveer 13 procent van de 663 gecontroleerde bestuurders. De hoogste snelheid werd gemeten op de Staatsbaan in Zulte. Daar reed een bestuurder 107 kilometer per uur terwijl de limiet er 70 per uur is. (WSG)