13 bestuurders betrapt met glas te veel op 29 mei 2018

De politie Deinze-Zulte heeft zondagvoormiddag, tussen 6.15 en 14.45 uur dertien bestuurders betrapt die te veel gedronken hadden.





Vijf van hen bliezen alarm. Zij moesten hun rijbewijs drie uur afgeven en 179 euro boete betalen. Acht anderen bliezen positief. Een van hen moest zijn rijbewijs vijf dagen afstaan. Voorts schreef de politie ook nog zes processen-verbaal van waarschuwing uit voor ontbrekende of niet-geldige papieren of kentekenplaten.





In totaal controleerde de politie 571 bestuurders. (JEW)