11.11.11-boegbeeld Anja Blondeel na tien jaar uitgewuifd: “Onder haar impuls werd 60.000 euro opgehaald” Joeri Seymortier

04 februari 2019

10u48 0 Deinze Na tien geslaagde campagnes neemt het 11.11.11-comité van Petegem bij Deinze afscheid van Anja Blondeel.

Anja organiseerde tien jaar lang de plaatselijke actie in Petegem. “Ze deed dat minutieus en met succes”, zegt Peter Parmentier. “Anja voerde de verkopen aan de Colruyt in en leidde al die jaren de straatomhalingen in goede banen. Met succes, onder haar impuls haalde 11.11.11-Petegem meer dan 60.000 euro op. Geld dat naar verschillende projecten gaat in het Zuiden. Met veel dankbaarheid zwaaiden de 11.11.11-vrienden Anja uit, met de nodige geschenken.”