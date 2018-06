100 procent VTI: van kapel tot ballenkot LEERLINGEN MEER EN MEER GEVRAAGD VOOR BOUWPROJECTEN ANTHONY STATIUS

06 juni 2018

02u52 0 Deinze De Sint-Apolloniakapel in Aalter, het nieuwe 'ballenkot' van Zeveren Sportief en de houten wandbekleding van Viblo Leieland. Drie projecten met de stempel VTI Deinze, volledig uitgevoerd door de leerlingen zelf.

Momenteel zijn er leerlingen uit verschillende klassen van VTI Deinze bezig op drie werven tegelijk. Dit onder deskundige begeleiding van hun leerkrachten.





"Op vraag van het OCMW Aalter brengen we de Sint-Apolloniakapel terug", zegt Technisch Adviseur Lieven Tack. "Deze kapel stond tot 2014 op de hoek van de Tieltsesteenweg en de Veldstraat in Aalter tot ze vernield werd door een ongeval. Aangezien het nogal gevaarlijk leek om daar ter plaatse te werken, bouwen we een geprefabriceerde nis op het schoolterrein. De leerlingen van het vijfde jaar Bouw Houtkunde mochten de nis ontwerpen en de uitvoering gebeurde grotendeels door de leerlingen van het derde jaar Bouwtechnieken. Het metselwerk aan de binnenkant werd uitgevoerd door de vijfdejaars. Het geheel weegt ongeveer drie ton en al het beton, de zwarte antracieten vloerplaat en de gebogen vorm in wit beton werd ter plaatse gemaakt op het VTI."





Een tweede project is bouw van een nieuwe materiaalberging of 'ballenkot' voor Zeveren Sportief op vraag van de stad Deinze. "Het bestaande kot restaureren zou onverantwoord en duur geweest zijn en daarom was een kleine nieuwbouw de duurzaamste en goedkoopste oplossing", vervolgt Lieven. "De zesdejaars Bouwtechnieken hebben de grondwerken en de polierbetonvloer gegoten, er wordt een geïsoleerde spouwmuur voorzien en de buitengevel zal een egale donkere kleur krijgen. Door de lange nawinter hebben de werken vertraging opgelopen en zullen de gevelwerken volgend schooljaar worden afgewerkt. Als derde project brengen de zesdejaars Houtbewerking een nieuwe wandbekleding aan de school VIBLO Leieland aan."





Beroepsfierheid

"In het kader van ons vijftigjarig bestaan werken we aan een verfraaiing van de school", zegt Peter De Maertelaere van VIBLO Leieland. "Om de look van de oudere gebouwen te laten aansluiten bij de nieuwbouw wordt de oude aluminium bovenrand vervangen door hetzelfde hout en hiervoor hebben we de hulp ingeroepen van het VTI. Voor de leerlingen is dit een mooie kans om hun vaardigheden in de praktijk om te zetten en een flinke budgetbesparing voor VIBLO."





"Deze opdrachten brengen voor de leerlingen enige beroepsfierheid met zich mee", zegt VTI-directeur Sam Heyerick. "Na twintig jaar zullen zij nog steeds kunnen zien wat ze hebben gerealiseerd. We krijgen ook steeds meer aanvragen binnen en eerlijk gezegd, zitten we aan onze limiet. Blij om te zien dat hun inzet gewaardeerd wordt."