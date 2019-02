100 dagenfuif een dag vroeger in Brieljant Anthony Statius

26 februari 2019

13u43 0 Deinze De jeugdraad van Deinze organiseert op donderdag 28 februari een 100 dagen preparty in jeugdhuis Brieljant. Dit als alternatief voor de jongeren die niet naar Gent mogen of willen uitgaan. Het feestje start na de schooluren en duurt tot middernacht. De eerste honderd aanwezigen worden getrakteerd door het jeugdhuis op een gratis pakje frieten en een frikandel.

Op vrijdag 1 maart vieren alle laatstejaarsstudenten uit de Deinse scholen naar jaarlijkse traditie hun laatste 100 dagen in het middelbaar. Vorige jaren organiseerde de jeugdraad haar 100 dagenfuif steeds op vrijdagavond, maar omdat de jeugdraadleden merkten dat niet iedereen naar Gent mag of wil uitgaan, werd de 100 dagenfuif verlegd naar donderdag, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar 100 dagen goed in te zetten. “Op deze manier kunnen veel jongeren in Deinze blijven en kunnen ze op een verantwoordelijke manier uitgaan in de buurt”, zegt schepen van jeugd Rutger De Reu (CD&V).

Meer info via 09/381.86.61, jeugddienst@deinze.be of www.deinze.be/jeugd.