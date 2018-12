1.580 mountainbikers rijden voor het goede doel Anthony Statius

26 december 2018

16u02 2

De VTT Jan Filliers heeft op woensdag 26 december 1.580 sportievelingen op de fiets gekregen voor het goede doel. Zoals ieder jaar reden er ook een vijftigtal kinderen tussen 6 en 14 jaar mee.

Terwijl er vorig jaar door het slechte weer 1.250 deelnemers werden geteld, kwamen woensdag maar liefst 1.580 zich inschrijven aan KMSK Deinze voor de mountainbiketocht VTT Jan Filliers. “Dit jaar zijn er ook bekende wielrenners gespot zoals Iljo Keisse en Dimitri Claeys en ook onze burgemeester heeft meegereden", zegt Serge Simoens van de vzw Sportcomité van Astene, die het evenement al voor de derde keer organiseert onder de naam VTT Jan Filliers. “Een vijftigtal kinderen tussen 6 en 12 jaar heeft de afstand van 15 of 20 kilometer afgelegd en de andere deelnemers volgden een mooie route door Deinze én Nevele. Volgend jaar zijn we van plan om de supporters van SK Deinze te betrekken bij onze cyclotocht. Zo kunnen we nog meer mensen aan het fietsen krijgen.”