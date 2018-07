1.540 kilometer later en 7,5 kilo lichter: Johan (68) weer thuis na wandeltocht 13 juli 2018

De 68-jarige ex-militair Johan De Smet uit Deinze heeft maar liefst 1.540 kilometer gewandeld, van Frederikshaven in Denemarken tot aan het voetbalveld van Sparta Petegem. De opbrengst gaat naar G-ploeg De Driesjes. "Dit was mijn laatste verre wandeltocht, ik eindig in schoonheid."





Enkele spelers en sympathisanten van G-ploeg De Driesjes van Sparta Petegem vatten woensdagavond post aan de Kromme Brug in Deinze. In de verte zagen ze Johan De Smet opdoemen. De 68-jarige ex-militair stapte maar liefst vijftig dagen onafgebroken door Denemarken, Duitsland, Nederland en België. Op dinsdag 22 mei stapte Johan op het vliegtuig richting Göteborg in Zweden en daar stak hij met het veer over naar het Deense Frederikshaven. 1.540 kilometer, 7,5 kilo lichter en enkele blaren later arriveerde hij in Petegem.





G-sport in de kijker

"Behalve een valse start - mijn eerste vlucht werd geannuleerd - is alles vlot verlopen" zegt Johan. "Ik heb van niets last, behalve een beetje rugklachten van mijn zware rugzak. Wandelen is topsport, als je goed getraind bent en je hebt het juiste materiaal mee, dan geraak je ver. Soms vraagt een mens zich wel eens af waar hij mee bezig is, maar ik doe dit voor De Driesjes. Als ik hiermee de G-sport in de kijker kan zetten, dan is mijn doel bereikt. Het was wel de laatste keer dat ik zo'n lange tocht onderneem. Ik word 69 jaar en moet een beetje aan mijn gezondheid denken. De opbrengst zal ik later bekendmaken", aldus Johan. (ASD)