"Zweverig? Totaal niet, wel rustgevend" DRIE DOCENTES HOUDEN GRATIS YOGAFESTIVAL IN KAANDELPARK ANTHONY STATIUS

19 juni 2018

02u29 0 Deinze Drie yogadocentes uit Deinze organiseren morgen samen een yogafestival in het Kaandelpark in Deinze. Lena De Groote (28), Veerle Ost (42) en Florence Demarey (25) rollen vanaf 13 uur de matjes uit en iedereen is welkom. "Voor eens en altijd: yoga is niet zweverig!"

Yoga zit in de lift in Deinze. De voorbije jaren begonnen heel wat jonge ondernemers een eigen praktijk. Drie van hen bundelen nu de krachten en organiseren samen een yogafestival. Voor de internationale yogadag in 2016 hield Florence Demarey van Relaxatietherapie Florence voor de eerste keer workshops in het Kaandelpark. Vorig jaar sloot Veerle Ost van YogaVé hierbij aan. Lena De Groote van Yoga Lena vervoegt dit jaar het gezelschap.





Verschillende stijlen

"Concurrenten van elkaar? Helemaal niet", zegt Florence. "Yoga draait net om verbinding. Daarbij beoefenen wij alledrie onze eigen stijl. Ik hanteer eerder een zachtere aanpak, terwijl Veerle eerder focust op dynamische yoga. Lena is op haar beurt eerder gespecialiseerd in kinderyoga en sessies met ouders en kinderen." "Ik doe mijn yogi's ferm zweten tijdens mijn sessies", zegt Veerle. "Maar het is geen work-out, noem het eerder een work-in. Yoga draait om rust. Die knop in je kop even kunnen omdraaien. Je bent enkel bezig met jezelf en je lichaam en je leert gezonder te leven. Het is een ideale remedie tegen stress en burn-outs en dat verklaart ook grotendeels de opmars van yoga in Vlaanderen."





"Tijdens ons festival willen zoveel mogelijk mensen leren kennis maken met verschillende vormen van yoga", zegt Lena. "Iedereen kan de hele namiddag en avond gewoon instappen en de sessies zijn volledig gratis. Wie komt proberen, zal zien dat enkele hardnekkige clichés over yoga niet kloppen: yoga is niet enkel voor vrouwen en het is zeker niet exclusief voor zweverige types", aldus Lena.





"Iedereen is vanaf 13 uur welkom in het Kaandelpark en om 14 uur begint de dag met tieneryoga, gevolgd door een sessie ouder-kindyoga (van 6 tot 10 jaar) en een sessie hatha yoga (reeks oefeningen om beheersing te krijgen over geest en lichaam, red.)", zegt Florence.





Pauze

"Daarna lassen we een pauze in zodat de ouders eventueel de kinderen naar huis kunnen brengen en om 20 uur beginnen we met flow yoga voor volwassenen, gevolgd door chakra yoga om 21 uur. Tussendoor lezen we helende verhalen voor en deze sessies beginnen om 13.30 en 16.30 uur. Het einde is staat gepland om 22 uur."





"We leggen ook de nadruk op zero waste", zegt Lena. "We vragen iedereen om een herbruikbare drinkfles mee te brengen, die in Jeugdhuis Brieljant kan gevuld worden. Yoga draait ook om respect voor de natuur en het milieu en we willen het Kaandelpark graag netjes achterlaten."





Info op Facebookpagina YogafestivalDeinze.