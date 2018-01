"Zonder eetfestijnen redden we het niet" SPORTCLUBS MOETEN CREATIEF ZIJN OM HOOFD BOVEN WATER TE HOUDEN KRISTOF VEREECKE

23 januari 2018

02u45 0 Deinze Voetbalclub KVV Zelzate ziet zich genoodzaakt zijn lidgelden op te trekken als er geen extra toelage komt van de gemeente. De club schreef daarover vorige week een brief aan alle gemeenteraadsleden. Ook heel wat andere sportverenigingen zien zich door stijgende onkosten genoodzaakt veel creatiever te zijn met hun financiële middelen. "Zonder onze snoepverkopen en spaghettifestijnen komen we er gewoon niet", zegt Caroline Van Laere van basketbalclub Silaba.

"Laat me duidelijk zijn: de brief is geen dreigement", verantwoordt KVV Zelzate-voorzitter Stefaan Luca zijn vraag naar meer subsidie. "Het is gewoon bitterharde realiteit dat we zonder extra middelen de club niet kunnen runnen zoals we dat nu doen. Als ik zie dat privépersonen vorig jaar een sproei-installatie, een grasmachine en zelfs de helft van de veiligheidscamera's op het gemeentelijk sportcomplex hebben moeten betalen, dan zegt dat toch genoeg. Ook dit jaar worden we weer geconfronteerd met extra kosten aan onze verouderde B-complex. Willen we die kunnen betalen, zullen we iets moeten doen. Het lidgeld optrekken met 25 euro is niet populair, maar als het niet anders kan, dan moeten we die beslissing durven nemen. Bovendien ligt het lidgeld van KVV nu nog een pak onder het gemiddelde van clubs uit onze regio. Ik zou dat graag zo houden, maar dan moet de gemeente wel mee in ons verhaal."





Begrip

Burgemeester Frank Bruggeman VLD-SD, die tevens schepen van sport is, erkent de problematiek. "Ik heb begrip voor de vraag van KVV en heb enorm veel respect wat ze de laatste jaren uit de grond stampten. Spijtig genoeg kunnen we niet toveren. Onze middelen zijn niet ontoereikend. KVV kan al kosteloos gebruik maken van hun terreinen en ze krijgen ook al een fikse toelage. Ik vrees dat ze beroep zullen moeten doen op hun creativiteit om centen binnen te halen. Bruggeman verwijst graag naar basketbalclub Silaba dat door het jaar tientallen activiteiten moet organiseren om alle kosten betaald te krijgen. "Zonder onze snoepverkoop, steunkaarten, bingonamiddagen en spaghettifestijnen komen we er gewoon niet. We zitten jaarlijks met een werking van 38.000 euro. Als je weet dat we 83 leden hebben, weet je dat we er alleen met het lidgeld niet komen. Gelukkig hebben we een gemotiveerde ploeg vrijwilligers die weet wat het is de handen uit de mouwen te steken", aldus burgemeester Bruggeman.





Vzw Miracle

Ook in andere gemeente gelijkaardige verhalen. Bij volleybalclub Sferos in Deinze heeft men het lidgeld de voorbije jaren ook wat opgetrokken. "Onze jaarlijkse activiteiten zijn ook noodzakelijk om onze club draaiende te houden", zegt secretaris Freddy Broucke. "Zo organiseren wij een eetfestijn, een pannenkoekenverkoop en sporadisch een bieravond. Sinds kort engageren wij ons ook om te helpen bij evenementen van de vzw Miracle van een van onze voormalige trainers Kristof Baertsoen. Zo verzorgen ouders en sympathisanten onder andere de toog of de wc's. We hebben ook bij de stad Deinze kunnen bekomen dat we eenmaal per jaar onze eigen kantine mogen doen in onze sportzaal Palaestra", besluit secretaris Freddy Broucke.