"Zijn deelname was historisch" JAAD IS EERSTE BELG MET VERSTANDELIJKE BEPERKING OP ATLETIEKKAMPIOENSCHAP ANTHONY STATIUS

27 augustus 2018

02u24 0 Deinze Deinzenaar Jaad Van Kauter (18) is de eerste Belg met een verstandelijke handicap die deelnam aan een erkend atletiekkampioenschap. Gisteren had deze krant zijn trotse ouders aan de lijn. "Zijn deelname was historisch. Nu beseft hij dat misschien nog niet, maar dat komt wel", zegt zijn mama Sabine vanuit Berlijn.

Met Jaad Van Kauter heeft Atletiekclub Deinze opnieuw een beloftevolle jonge sporter in haar rangen. De 18-jarige jongen uit Petegem nam samen met het Paralympic Team Belgium deel aan het EK in Berlijn in de disciplines 400 meter en 1.500 meter. Een primeur voor ons land, want hij is de eerste Belg ooit die in de klasse T20, dat zijn atleten met een verstandelijke beperking, deelnam aan een kampioenschap dat erkend wordt door het International Paralympic Committee.





"Vorige week werd hij zesde op de 400 meter en zaterdag behaalde op de 1.500 meter de achtste plaats", vertelt Sabine. "Aangezien hij met zijn 18 jaar ook de jongste deelnemer was (de tweede jongste was 24 jaar), is dat zeker niet slecht. Over zijn resultaat op de 1.500 meter (hij liep die in 4.22 minuten, red.) was hij echt teleurgesteld, maar hij heeft er ook veel uit geleerd. Dit EK is voor hem een ervaring en hij heeft nog alle tijd om te groeien. In de klasse T20 is Jaad Belgisch recordhouder van zowat iedere afstand. Hij heeft in ons land niet echt veel concurrentie en daarom zijn deze internationale wedstrijden een grote stap vooruit."





Lopen als uitlaatklep

"Atletiek betekent enorm veel voor Jaad", gaat Sabine verder. "Onze zoon werd geboren met een verstandelijke beperking. Zijn oudste zus Maaike deed trampoline en zijn broer Seppe zat in de judo, maar die sporten waren te technisch voor hem. In lopen heeft hij wel zijn ding gevonden: hij hoeft geen rekening te houden met anderen en kan zich volledig laten gaan. Als kind was Jaad vaak ziek en zijn weerstand was zeer zwak. Maar zodra hij met atletiek begon, is hij amper nog ziek geweest. Ook mentaal heeft de sport hem weerbaarder gemaakt. In de pubertijd werd hij een tijde gepest op school, maar eens hij op de piste stond, kon hij dat van hem afzetten. Hij beseft dat hij beperkt is, 'mijn hoofd werkt trager, he mama', zegt hij dan, maar hij is enorm trots en hij wil de beste zijn. Het is zijn uitlaatklep. Met een IQ van 49 denkt en reageert hij op het niveau van iemand uit het tweede leerjaar, maar toch kan hij goed zijn plan trekken. Dit EK was ook de eerste keer dat hij alleen op de piste stond, zonder trainer en zonder ouders. Normaal staan wij vanop de zijlijn te supporteren, maar nu moesten we kijken vanop de tribune. Jaad deed het uitstekend. Hij beseft misschien nu nog niet dat zijn deelname historisch was, maar dat komt wel."





Op zoek naar sponsoring

Zijn volgende grote uitdaging is het WK in Dubai in november volgend jaar en het jaar daarop wil hij zich kwalificeren voor de Paralympische Spelen in Tokio. "Aangezien Jaad geen euro subsidie van de overheid krijgt, staan wij als ouders in voor alle kosten", zegt Sabine. "Om sponsoring te zoeken en Jaad nog een extra duwtje in de rug te geven, hebben we de vzw GO4JAAD opgericht. Meer info vind je via de Facebookpagina GO4JAAD en op zondag 2 september vind je mij in AD Delhaize in Deinze", besluit Sabine.