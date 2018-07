"Zelf fietsen? Zit altijd achter schrijftafel" PROFESSOR BIOCHEMIE PENT HET ENE WIELERBOEK NA HET ANDERE ANTHONY STATIUS

02u35 6 Deinze Koersliefhebber Jan De Smet (58) uit Deinze heeft het levensverhaal van de Waregemse wielerheld Armand Desmet opgetekend. De professor biochemie is ondertussen bezig aan zijn zesde wielerboek. "Zelf fietsen? Geen tijd voor, want ik ben bezig met boeken schrijven", lacht Jan.

Jan De Smet een koersfan noemen is eigenlijk een understatement. In zijn 'man cave' heeft de Petegemnaar een indrukwekkende collectie unieke wielertruitjes, fotoalbums en een bibliotheek met honderden wielerboeken verzameld. Naast zijn job als professor biochemie is de man ook auteur van wielerboeken. 'Mantie Smet, luitenant zonder strepen' is zijn vierde werk, in november komt 'Rik Van Looy De val van een (wieler)keizer. 1963 & 1964 Anni Horribiles' uit en ondertussen is hij bezig aan een zesde boek.





"Ik fiets zelf niet, maar ik ben sinds mijn zes jaar gebeten door de koers", vertelt Jan. "Vooral de periode 1959-1978 boeit mij enorm. Toen was de koers nog niet zo gemediatiseerd en de wielrenners gaven toen nog spontane interviews. Ze floepten er al eens een straffe uitspraak uit, nu is dat ondenkbaar. Ik leerde Armand Desmet kennen in 2005 toen ik werkte aan mijn eerste boek over de Groene Leeuw, de bekende fietsfabriek van Deinze. Armand en ik zijn goede vrienden geworden en na zijn dood in 2012 vroeg zijn familie mij om zijn levensverhaal neer te schrijven. Mantie was een typische flandrien: een doorbijter. Nooit veel grote koersen gewonnen en vaak geplaagd door tegenslag en valpartijen. Zijn strafste stoot? In de Giro van 1962 stond hij mooi op voorsprong in de roze trui, maar zijn sportdirecteur had een vergadering gemist waardoor hij de slechte weersvoorspellingen van de volgende dag tijdens de bergrit had gemist. Alle renners stonden warm ingeduffeld aan de start, behalve Mantie en zijn team. Hij verloor zijn positie, maar behaalde uiteindelijk nog de tiende plaats; dat getuigt van een sterk karakter."





Typfout op cover

Op het moment dat Jan de definitieve versie van zijn boek in handen kreeg, ontdekte hij een joekel van een typfout. "Op de cover van het boek staat Armand De Smet - in twee woorden - in plaats van Desmet", zegt Jan. "Grote paniek, want alle driehonderd exemplaren waren al gedrukt. Maar na een grondig stamboomonderzoek heb ik ontdekt dat de achternaam in de 17de eeuw in twee woorden werd geschreven, dus historisch klopt het. Meer zelfs, ik ben enkele weken geleden te weten gekomen dat Armand en ik dezelfde voorvader hebben. Loy De Smet uit Olsene, Zulte trouwde tweemaal en we stammen elk van een andere familietak af. Armand en ik zijn dus in een ver verleden familie van elkaar en dat geeft dit boek toch een speciaal extraatje."





