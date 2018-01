"Wou eigen zaak voor ik dertig werd" OPEN VLD-VOORZITTER OPENT HAMBURGERTENT/SALADBAR IN CENTRUM ANTHONY STATIUS

02u46 0 Foto Anthony Statius Bart Vandekerckhove aan zijn toekomstige horecazaak Foodbar't. Deinze Bart Vandekerckhove (29) opent een hamburgerrestaurant/saladbar aan de Knok in hartje Deinze. De huidige

Open-Vld-voorzitter verlaat het bekende familiebedrijf Chicken Masters en gaat zijn eigen weg. "Ik wou voor mijn dertigste een eigen zaak uit de grond stampen. Het wordt vaak gezegd dat onze stad nood heeft aan nieuwe horecazaken, dus open ik er zelf gewoon een", zegt Bart. Foodbar't opent de deuren in maart.





'Innocent salads and guilty burgers'. Zo luidt de slagzin van Foodbar't, de toekomstige horecazaak van Deinzenaar en Open Vld-voorzitter Bart Vandekerckhove. "Ik ging op zoek naar een mooie balans op het menu", vertelt Bart. "Gezonde snacks zoals wraps en slaatjes zijn een trend, maar dit mag niet het enige aanbod zijn op de menukaart. Naast een zestal slaatjes en een gevarieerde saladbar, kan je bij Foodbar't ook hamburgers krijgen, versgebakken op de grill. Je zal kunnen kiezen uit een zestal soorten met rund, kip of vegetarisch en daarnaast kan je ook je eigen ideale hamburger samenstellen. Deze worden geserveerd met frietjes of zoete aardappelwedges. Ik wil ook passende drankjes serveren bij de gerechten, zoals een specifiek bier bij een hamburger of een huisgemaakte limonade bij een slaatje."





Pluimveebedrijf

De voeling met voeding kreeg Bart met de paplepel mee. Zijn ouders runnen het bekende pluimveebedrijf Chicken Masters in Petegem en sinds zeven jaar leidt hij er de verkoopafdeling. "Aanvankelijk zou ik maar drie jaar bij Chicken Masters blijven, uiteindelijk zijn het zeven mooie jaren geworden. Ik stap uit het bedrijf, omdat de drang om zelf iets te ondernemen te groot werd. Ik wou voor mijn dertigste mijn eigen zaak beginnen en dit heb ik dus nog op de valreep gehaald. Het horecaleven heeft mij ook altijd aangetrokken. Zo werkte ik tijdens mijn wereldreis zes maanden als barman in Barcelona en ook in de Verenigde Staten heb ik heel wat inspiratie opgedaan."





Verbouwingen

Op de opening is het nog even wachten tot maart, maar Bart is al volop bezig met de verbouwingen in het vroegere pand van Restaurant Moods aan het kruispunt de Knok. "Ik heb lang getwijfeld tussen Gent en Deinze. In Gent zou dergelijk concept onmiddellijk aanslaan, in Deinze is het afwachten. Maar ik heb mijn hart verloren in deze stad en er bestaat nog niets dergelijks in de omgeving. Mensen hebben niet altijd tijd of zin om op restaurant te gaan, maar er zijn niet veel alternatieven voor een snelle hap. Bovendien wordt er de laatste jaren vaak gezegd dat er nog meer winkels en horecazaken naar onze stad moeten komen. Ik vind dat ook, dus dan open ik toch gewoon zelf iets? Ik ben nog op zoek naar gemotiveerde werkkrachten om vanaf maart in de zaak te helpen. Geïnteresseerden mogen zich wenden tot bart@vdkplus.be."