"WK koken is topsport met 400 ingrediënten" SOUSCHEF VAN AMPER 20 MET TEAM BELGIË NAAR BOCUSE D'OR ANTHONY STATIUS

09 juni 2018

02u41 0 Deinze Piet Vande Casteele, amper 20 jaar oud, verdedigt ons land als souschef op de Europese finale van de Bocuse d'Or in Turijn. De jonge Grammenaar die kinesist wou worden, vormt met chef-kok Lode De Roover (Fleur de Lin) team België op deze hoogmis van de gastronomie.

De tweejaarlijkse Bocuse d'Or, genoemd naar de in januari overleden Franse chef Paul Bocuse, is het grootste gastronomische evenement ter wereld. Samen met Lode De Roover, chef-kok van restaurant Fleur de Lin uit Zele, die de nationale finale won, vormt de jonge Piet Vande Casteele het Belgische dreamteam. Niet slecht voor een jongeman van amper twintig jaar oud, die twee jaar geleden nog kinesist wou worden. Wij ontmoeten Piet in de Flanders Food Faculty in Harelbeke, waar bondscoach Jo Nelissen het duo klaarstoomt.





"Na één semester op de schoolbanken was het al duidelijk dat ik liever iets met mijn handen wou doen", vertelt Piet. "Mijn vriendin vond dat ik hotelschool een kans moest geven. Ik sta al sinds mijn veertien jaar in de horeca en in restaurants zoals De Zwaan, Bastide71 en D'hulhaege heb ik heel wat ervaring opgedaan. Na een opleiding aan het CVO Koksijde voegde ik er nog een zevende jaar wereldgastronomie aan toe, maar mijn honger was niet gestild. Ik wou mij meten met andere jonge chefs en dus schreef ik mij in voor de Bocuse d'Or Comis Challenge. Deze heb ik gewonnen met mijn eigen recept - een rollade van kwartel met foie gras en truffel - en zo kreeg ik mijn ticket richting Turijn."





Als rechterhand van Lode De Roover is het Piets taak om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. "We krijgen 5 uur en 35 minuten de tijd om een voor- en hoofdgerecht te bereiden voor 15 personen", zegt Piet. "Om maar een idee te geven, op de eerste training hebben we er bijna negen uur over gedaan. Het is topsport, alles is perfect getimed. Alle 400 ingrediënten zijn gelabeld en afgewogen en Lode en ik zijn zo goed op elkaar ingespeeld dat een blik volstaat."





Hof van Cleve

De deelnemers moeten iets creëren rond twee thema's. "Als voorgerecht werken we met kippeneieren, Italiaanse bergkaas Castelmagno en als hoofdgerecht, dat op een plateau wordt gepresenteerd, gaan we aan de slag met rundsfilet van Piëmont, Baraggia e Vercellese-rijst en kalfszwezerik."





Sinds 1999 stond geen Belg meer op het erepodium van Bocuse d'Or. "Ons doel is de grote finale in Lyon in januari. Eigenlijk is de Europese finale een hardere noot om kraken aangezien Europese landen de beste teams sturen. De Scandinavische landen, Fransen en Italianen zijn geduchte tegenstanders. Mijn ambitie na de wedstrijd? Mijn eigen restaurant beginnen. Of aan de slag gaan in het Hof van Cleve, maar welke jonge chef droomt daar niet van?"