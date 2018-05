"Wij zijn opa en oma van gemeentepolitiek" JOSÉ VAN OOST (82) GEEFT FAKKEL DOOR AAN VROUW FRANCINE (76) ANTHONY STATIUS

25 mei 2018

02u38 1 Deinze Drie jaar geleden zette José Van Oost (82) een punt achter een halve eeuw gemeentepolitiek in Nevele. Nu heeft de 'koning van het dienstbetoon' een opvolger klaar: zijn vrouw Francine (76). Zij wil als kandidate voor Open Deinze het engagement van haar man voortzetten.

Dankzij echtgenote Francine Mortier (76) blijft José Van Oost toch een beetje aanwezig in de Nevele politiek. Zij wil het levenswerk van haar man verderzetten voor Open Deinze. "Net als José vind ik het sociale aspect van politiek belangrijk", zegt Francine. "Dienstbetoon, dat is bijvoorbeeld zieken of invaliden helpen, opkomen voor de gewone man. Kortom, het moet opnieuw over mensen gaan, niet over de belangen van de partij. José was dagelijks in het straatbeeld te zien op zijn fiets en die bereikbaarheid wil ik overnemen."





In 1964 werd José met 266 voorkeursstemmen onmiddellijk tot schepen van het toen nog onafhankelijke Vosselare verkozen. In 1970 begon hij zijn eigen Lijst Van Oost en na de fusie van 1976 kwam hij bij Gemeentebelangen terecht. In 1988 stond hij op de CVP-lijst en toen werd hij voor twee legislaturen schepen. Van 2000 tot zijn afscheid in 2015 maakte hij deel uit van Nieuw Nevele, wisselend tussen meerderheid en oppositie. Nieuw Nevele werd opgenomen in de stadslijst Open Deinze en dat verklaart meteen ook de partijkeuze.





Achter de schermen

"Ik sta voor de volle honderd procent achter de keuze van Francine", zegt José. "Ik ben zelf moeten stoppen door ouderdom en ziekte, maar nu ik weer onrechtstreeks betrokken ben bij de lokale politiek, ben ik opnieuw gelukkig. Ik had dat nodig, die betrokkenheid, ook al is het deze keer achter de schermen."





"José heeft zoveel voor mij gedaan, nu is het mijn beurt", zegt Francine. "Vierentwintig jaar geleden kreeg ik te kampen met nierfalen en hierdoor moest ik stoppen met mijn buurtwinkeltje. Ik loop al al die tijd rond met een donor, maar dat belet mij niet om actief te zijn en om onder de mensen te komen. Met mijn deelname aan de verkiezingen wil ik mensen die het moeilijk hebben ook aanmoedigen. We noemen onszelf al grappend de opa en oma van de gemeentepolitiek, maar José en ik zullen zoveel mogelijk aanwezig zijn. Op 13 oktober, de dag voor de verkiezingen, vieren we onze 58ste huwelijksverjaardag. Het mooiste cadeau? Veel stemmen", lacht Francine.