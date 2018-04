"Wij willen gelovigen 13 kerken verenigen" VAN LOOY STELT NIEUWE PAROCHIEPLOEG IN BISDOM AAN ANTHONY STATIUS

11 april 2018

02u36 0 Deinze De stad Deinze heeft een nieuwe parochieploeg. Dit team van elf gelovigen - tussen 21 en 66 jaar oud- werd door de Gentse bisschop Luc Van Looy aangesteld tijdens de zondagsmis. "We willen de parochianen van onze dertien kerken samenbrengen", zegt moderator Frans Neirinck.

In een voor twee derde gevulde Onze-Lieve-Vrouwkerk werd zondagochtend de nieuwe parochieploeg van Deinze voorgesteld. Het team van elf geëngageerde Deinzaren kreeg de primeur om als eerste van het hertekende bisdom van Gent aangesteld te worden.





De nieuwe ploeg bestaat uit enkele bekende gezichten. Een daarvan is zuster Agnes Bruggeman van het woonzorgcentrum Sint-Franciscus in Vinkt. Zij zal zorgen voor de contacten met de zieke en oudere mensen. Ook Johan Van Wassenhove, praktijkleerkracht hout en bouw in VTI Deinze en stuwende kracht achter de bouwkampen en ziekenzorg in Oost-Afrika, doet mee. Verder wordt de ploeg aangevuld door bedrijfsleider Dirk Vlaemynck, godsdienstleerkracht Ellen Van de Velde, gepensioneerde leerkracht Nederlands Ginette Dekens en de pastoraal werksters Marina Botta en Ria Vercamer. Daarnaast zijn er de vaste waarden, namelijk deken Rudy Van Acker, parochieassistente Katrien Demarey en moderator Frans Neirinck, tot kort onderdirecteur van VTI Deinze. Met de 21-jarige rechtenstudent Nicolas Vermeulen is ook de jeugd vertegenwoordigd.





Meer jonge misdienaars

"We zijn op zoek gegaan naar mensen uit verschillende leeftijdscategorieën", zegt Frans Neirinck. "Niet zo evident, want dertigers en veertigers hebben het vaak druk met het werk of het gezin. Toch is het ons gelukt om een diverse ploeg samen te stellen. Wat doen wij? We zijn een beleidsploeg met vier hoofdtaken: liturgie, verkondiging, diaconie (zorg voor zieken en armen) en gemeenschapsopbouw. Dat laatste is zeer belangrijk. We proberen de dertien vroegere parochies van Deinze samen te brengen. Een mooi voorbeeld was de eerste editie van ons vrijwilligersfeest in maart ,met 250 aanwezigen. Verder is er iedere eerste zondag van de maand een ontmoetingsmoment en iedere derde zondag is er voor de eucharistieviering een interview met een opmerkelijke inwoner, gepaard met een ontbijt. En dan mogen we onze jeugdwerking niet vergeten. Om nog meer de jeugd te bereiken lanceerden we vorig jaar een Facebookpagina en daarnaast engageert ons jongste lid Nicolas zich voor de thema-avonden 'Jongeren aan het Woord'. Daarbij komt een groepje jongeren samen om een maaltijd te delen en te bezinnen. We kunnen ook met trots zeggen dat er een pak jonge misdienaars zijn bij gekomen."





Info: www.parochieindeinze.be en de Facebookpagina 'Parochie in Deinze'.