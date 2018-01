'Weekend zonder alcohol': 19 bestuurders betrapt 02u51 0

Politiezone Meetjesland heeft in het 'Weekend zonder alcohol' 168 bestuurders gecontroleerd. Negen onder hen hadden een glas te veel op. Drie bestuurders waren voor 15 dagen hun rijbewijs kwijt. Twee andere bestuurders bleken onder invloed van drugs te rijden. Een bestuurder reed rond met een vervallen rijbewijs. In de politiezone Deinze-Zulte hadden 10 van de 468 gecontroleerde bestuurders te veel gedronken. Van vier automobilisten werd het rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. Vijf bestuurders kregen een rijverbod van zes uur, een bestuurder drie uur. Twee andere bestuurders kregen een pv voor drugsbezit. In totaal werden 32 pv's uitgeschreven. (DJG)