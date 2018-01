"Voor collega's maak ik elke dag verse soep" HAVENARBEIDER (56) START TRAITEURZAAK IN EIGEN KEUKEN ANTHONY STATIUS

02u52 0 Foto Anthony Statius Patrick Le Roy bereidt de maaltijden in zijn eigen keuken thuis. Deinze Deinzenaar Patrick Le Roy (56) is met Patrick's Keuken een eigen traiteurzaak in bijberoep begonnen. Vanuit zijn keukentje in de Krekelstraat kookt hij iedere dag voor alleenstaanden of zij die er zelf geen tijd voor hebben. "Het begon als vriendendienst voor mijn drukbezette schoonzus, maar intussen kook ik dagelijks voor tien man extra bovenop mijn vrouw en drie kinderen. En voor mijn collega's in de haven van Gent maak ik iedere dag verse soep", zegt Patrick.

De 56-jarige Patrick heeft zijn nieuwe traiteurzaak in zijn eigen keuken thuis. Enkele boeken van Sergio Herman - zijn grote voorbeeld - verraden dat er in deze havenarbeider een hobbykok schuilt.





"Het is al jaren mijn droom om traiteurkok te worden en mijn vrouw Vanessa en haar zus Nadia hebben mij overtuigd om te stap te zetten", vertelt Patrick.





Dankzij schoonzus

"Mijn schoonzus is alleenstaande en werkt in een rusthuis in Ledeberg. Door haar onregelmatige werkuren heeft ze weinig tijd om zelf te koken. Om haar uit de nood te helpen breng ik haar iedere dag een verse maaltijd mee op weg naar mijn werk. Maar er zijn nog zoveel mensen die geen tijd of zin hebben om elke dag in hun keuken te staan. Ik denk aan senioren en alleenstaanden, maar ook aan jonge tweeverdieners met een hectisch leven. Voor al die mensen wil ik met Patrick's Keuken een oplossing bieden. De prijs van een dagschotel houd ik bewust laag (6,5 euro, 9 euro voor vis) zodat iedereen bij mij kan bestellen."





"Mijn werkwijze is eenvoudig: bestellen kan tot twee dagen op voorhand en ik zet mijn maandmenu op mijn website of Facebookpagina. Iedere weekdag maak ik iets anders. Zo maakte ik deze week onder andere stoverij met appelmoes en cordon bleu met wortelstamppot. Op woensdag is de menu meer gericht op de kindjes en dan is het al vaak eens spaghetti bolognaise. Ondertussen heb ik al tien vaste klanten per dag en daarbij komen nog losse bestellingen bij en niet te vergeten mijn eigen gezin. Wanneer ik overschotten heb, zet ik die online voor de helft van de prijs en dan krijgen de geïnteresseerden nog een flesje wijn cadeau. Zo wordt er geen eten verspild."





Kookproces online

"Het belangrijkste is dat alles vers is. Om dat te bewijzen neem ik foto's van het volledige kookproces en die zwier ik ook online voor mijn bijna 600 volgers. Ik maak ook iedere dag verse soep en zo'n twintig liter daarvan neem ik 's morgens mee voor mijn collega's in de haven van Gent. Ik ben een aantal weken geleden rustig begonnen, maar het begint nu goed te lopen en ik hoop snel te kunnen uitbreiden. Binnen drie jaar ga ik met pensioen en aangezien stilzitten niet aan mij besteed is, kan ik mij dan volop bezighouden met mijn passie. Geïnteresseerden mogen mij nu al vragen voor feesten van maximum twintig man. En als het te druk wordt? Dan helpen mijn vrouw en drie kinderen. Vanessa maakt trouwens altijd de stoverij en de spaghettisaus. Ik kan dat ook, maar die van haar is gewoon beter", knipoogt Patrick.





Voor meer informatie surf naar www.patrickskeuken.com of de Facebookgroep 'Patricks Keuken'.