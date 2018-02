"Volste vertrouwen in nieuwe top" VOOR HET EERST IN 138 JAAR GEEN FILLIERS AAN HOOFD FAMILIEBEDRIJF ANTHONY STATIUS

17 februari 2018

02u48 0 Deinze Voor het eerst sinds de oprichting in 1880 staat geen Filliers aan de top van het familiebedrijf uit Bachte-Maria-Leerne. Bernard Filliers (65) geeft de algemene leiding van de 'glaasjes van plezier' door aan Oudenaardenaar Bart Cnudde (43). "Mijn zoon Emile (32) is nog te jong, maar normaal komt hij over een paar jaar in de leiding", zegt Bernard.

Bernard Filliers is niet langer CEO van het familiebedrijf NV Filliers Distillery langs de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne. In het familieconvenant is de maximumleeftijd van de CEO 65 jaar. De 65-jarige Bernard geeft de fakkel door aan Bart Cnudde en hiermee komt een einde aan een traditie. Sinds de oprichting van de bekende graanstokerij stond altijd een lid van de familie Filliers aan de algemene leiding. Bernard nam in 1990 samen met zijn neef Jan het bedrijf over van Bernards vader Louis. Bernard en Jan (die in 2008 overleed bij een busongeval) vormden de vijfde generatie Filliers en onder hun leiderschap groeide het familiebedrijf uit tot een internationaal merk.





"Ik ben zo'n veertig jaar geleden in het bedrijf gestapt", vertelt Bernard. "Na ruim 28 jaar aan het roer te hebben gestaan van de distilleerderij, draag ik mijn operationele taak als CEO over aan Bart Cnudde. Waarom? Dat werd zo afgesproken binnen de familie. Nog voor Jan overleed werd een convenant opgesteld waarin onder andere staat dat de CEO op de leeftijd van 65 jaar plaats moet ruimen voor een opvolger. Aangezien er binnen de familie voorlopig nog geen opvolger klaar is, hebben we gekozen voor iemand buiten de familie. Dat is niet zo uitzonderlijk bij familiebedrijven. De voorzitter van onze raad van bestuur is ook iemand extern, namelijk de burgemeester van Sint-Martens-Latem Agnes Lannoo (Welzijn). De distilleerderij blijft honderd procent eigendom van de familie Filliers en ik blijf als aandeelhouder ook nauw betrokken. Zo behoud ik mijn rol als vicevoorzitter van de raad van bestuur en neem ik bepaalde externe mandaten verder op. Daarnaast zal ik Filliers blijven vertegenwoordigen op belangrijke events in binnen- en buitenland."





"Het feit dat er voor het eerst geen Filliers aan de leiding staat, is niet echt een issue", vervolgt Bernard. "Zo'n beslissing is natuurlijk wel wat emotioneel, maar we bekijken dit vooral vanuit professioneel standpunt. Mijn zoon Emile werkt als export manager, maar hij is nog wat te jong om over te nemen. Ik was zelf 38 jaar oud toen ik samen met Jan het bedrijf overnam."





Personeel

"We willen het beste voor ons bedrijf en met Bart Cnudde is NV Filliers Distillery in goede handen. Bart is sinds vier jaar in dienst als CFO en COO en hij zal, samen met directeur Sales & Marketing Koenraad De Clercq en directeur Distilleerderij Filip Waelkens, de dagdagelijkse leiding van de NV Filliers Distillery op zich nemen. Bart en alle collega's zullen verder gaan op de ingeslagen weg waarbij we inzetten op de groei, ontwikkeling en professionalisering van het bedrijf. Ik geef dan ook met vol vertrouwen de fakkel aan hen door. Voor onze dertig personeelsleden verandert er niets", besluit Bernard.