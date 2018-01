"Voetbadje, glaasje cava ... en relax" EX-BUURMEISJES OPENEN SALON 'BEAUTANIQ' IN TOLPOORTSTRAAT ANTHONY STATIUS

Maura Cornelis en Liselot Simoens in hun zaak Beautaniq. Deinze Met Liselot Simoens (35) en Maura Cornelis (29) is de Tolpoortstraat opnieuw twee jonge ondernemers rijker. De voormalige buurmeisjes openen vandaag het schoonheidssalon Beautaniq in het vroegere pand van Lingerie Cristel. Je kan er terecht voor een make-upbehandeling, manicure of een pedicure op Amerikaanse wijze. "We werken zoveel mogelijk met plantaardige producten", zegt het duo

De naam Beautaniq vat het concept van Maura en Liselot perfect samen: schoonheid en planten. Hun nieuwe salon in de Tolpoortstraat oogt fris en overal hangen ook planten en bloemen aan de muur.





"We hebben ons eigen visie op schoonheid en esthetiek", legt Liselot uit. "Zo werken we zoveel mogelijk met originele producten die gemaakt zijn op basis van planten. Niet al onze producten zijn plantaardig, maar we vermijden zoveel mogelijk synthetische stoffen en bewaarmiddelen. We kijken ook of de producten niet getest zijn op dieren en geleidelijk aan breiden we ons organische assortiment uit. Enkele voorbeelden zijn het Belgische merk Rainpharma en het nieuwe merk Ung.





"Naast manicure, epilaties, wenkbrauwkleuringen, facials en make-upbehandelingen kan je bij ons ook terecht voor een pedicure in Amerikaanse stijl", zegt Maura. "Deze pedicure Los Angeles wordt voorafgegaan door een heerlijk relaxerend voetbad en een behandeling met oliën. We hebben twee stoelen naast elkaar zodat je met je mama, dochter, zus of beste vriendin samen kan genieten van een voetbadje."





"We hebben ons voor de inrichting van Beautaniq ook laten inspireren door moderne, hippe salons aan de Westkust", zegt Liselot.





Workshops

"Alles is zeer open en er heerst een huiselijke, gemoedelijke sfeer. Een beetje leuke muziek op de achtergrond, een koffie, thee of een glaasje cava: het kan allemaal. Je vindt bij ons ook de juwelenlijn Wildthings Collectibles en binnen enkele weken zullen we ook starten met het geven van workshops.





Liselot en Maura zijn geen onbekenden in Deinze. Liselot heeft al elf jaar haar eigen schoonheidssalon L-Beauty en Maura is al vier jaar actief als schoonheidsspecialiste in bijberoep. Tot nu combineerde Maura dit met haar job als manusje-van-alles in het familiebedrijf Corgas. "We kennen elkaar al van in onze kindertijd", zegt Maura. "Liselot en ik waren vroeger buurmeisjes en we hebben allebei een zeer hechte band met onze zussen, die elkaar ook allemaal kennen. Ik wou graag voor mijn dertigste verjaardag mijn eigen zaak en nu ga ik er samen met Liselot voor. Geloof ons, er is hier leven in de Tolpoortstraat."





Beautaniq is open van dinsdag tot en met zaterdag vanaf 9 uur.





Meer info via 09/273.63.32, info@beautaniq.be en www.beautaniq.be. Je vindt Beautaniq ook op Facebook en Instagram.