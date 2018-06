"Veel gepuzzel, maar nooit rit geweigerd" MAGDA (62) NEEMT NA 20 JAAR AFSCHEID VAN MINDER MOBIELEN CENTRALE ANTHONY STATIUS

23 juni 2018

02u34 0 Deinze Na 20 jaar neemt Magda Verstraete (62) afscheid van de Minder Mobielen Centrale (MMC) van de Deinze. Zelf zat ze nooit achter het stuur, maar ze was het aanspreekpunt van de MMC, die uitgroeide tot een organisatie van 20 chauffeurs en zo'n 500 gebruikers. "Voor de klanten was ik ook een luisterend oor."

Wie naar de Minder Mobielen Centrale van Deinze belde, kreeg steevast Magda Verstraete aan de lijn. Een afspraak bij de kapper en daarna nog snel bos bloemen kopen voor het avondfeest, maar niet goed te been? Geen probleem, Magda regelde wel een chauffeur. Ze is zowel het aanspreekpunt als het organisatorisch puzzeltalent van de MMC, dat ze met veel trots haar kindje noemt.





"Ik ging 42 jaar geleden aan de slag bij de stad Deinze als administratief medewerkster op de rekendienst en later op de burgerlijke stand", vertelt Magda. "Na een jaar ziekte door buikklachten ben ik in 1997 begonnen op de dienst welzijn, waar ik verantwoordelijk werd voor de MMC. Die bestond al van in 1991, maar telde in het begin maar een zestal chauffeurs en een zestigtal leden. Intussen zijn we gegroeid tot een groep van 20 chauffeurs, die 400 leden tot in de verste uithoeken van groot-Deinze brengen. Sinds 2005 beschikken we over een liftwagen voor rolstoelen en zo zijn er nog eens honderd leden bij gekomen. Onze piek was in 2010, want in dat jaar werden er maar liefst 6.685 ritten gereden."





Waardering voor vrijwilligers

"Zelf heb ik nooit achter het stuur gezeten, mijn taak was het team aansturen. Telefoons opnemen, ritten noteren en de chauffeurs coördineren. Best wel een stresserende job waar ik dag en nacht mee bezig ben geweest. Maar als aanspreekpunt ben je vooral een luisterend oor. Veel van onze leden zijn oudere mensen die door hun beperkte mobiliteit eenzaam zijn. Die mensen zijn soms gewoon blij dat ze eens met iemand kunnen babbelen. Vooral in het centrum van de stad wonen veel eenzame mensen en die zijn gelukkig dat iemand hen naar de kapper, tandarts of winkel kan brengen. Ik heb altijd iedereen willen helpen en ik heb in die 20 jaar tijd nooit één rit geweigerd. Dat vereiste vaak heel wat puzzelwerk en overtuigingskracht ten opzichte van de chauffeurs. Ik apprecieer daarom ook enorm wat die mensen dag in dag uit doen. De meeste van hen zijn zestigers en onze oudste chauffeur Robert Clavier is onlangs 87 geworden. Ze krijgen niet altijd de waardering die ze verdienen, want sommige leden denken dat wij een taxibedrijf zijn. Maar de MMC draait puur op vrijwilligerswerk. Onze chauffeurs krijgen enkel een kilometervergoeding. Ik doe graag nog eens een warme oproep naar extra chauffeurs, we hebben ze hard nodig."





Op 1 juli gaat Magda samen met haar man Reginald De Rycke (voorzitter van het Comité Deinse Feesten) met pensioen. "Ellen Van de Velde, een jonge, enthousiaste vrouw, zal mijn taak overnemen. Ik zal het missen, maar na twintig jaar is het mooi geweest", besluit Magda.