"Van naaischooltje tot dé specialist van Deinze" TWEE GENERATIES VIEREN 35STE VERJAARDAG VAN STOFFENWINKEL PERFECTA ANTHONY STATIUS

27 februari 2018

02u49 0 Deinze Mieke Leroy (46) en Jo Van den Berghe (47) vieren volgende week 35 jaar Perfecta op de Markt in Deinze. Dat doen ze niet alleen, ook Miekes ouders Monique (70) en Etienne (71), die in 1983 het kleine snij- en naaischooltje uitbouwden tot dé stoffenspecialist van Deinze, vieren mee. "Vroeger had je zeker acht gelijkaardige winkels in de buurt, nu schieten enkel wij nog over. Zoiets lukt alleen door hard te werken, liefst van 's morgens vroeg", zegt Monique Coppens.

Iedereen kent Perfecta als de kleurrijke stoffenwinkel op het einde van de Markt in Deinze, maar wat velen niet weten is dat Perfecta ooit een schooltje was. Lang voor de huidige eigenaars Mieke en Jo het gezicht werden van de winkel, leerde Miekes mama Monique de kneepjes van het vak tijdens de naailes in snij- en naaischool Perfecta.





Markt

"Ik begon er les te volgen als veertienjarig meisje", vertelt Monique. "De school bevond zich wat verderop op de Markt op huisnummer 99, naast het voormalige café Falstaff. Aan de school was toen al een winkeltje verbonden en die droeg ook al de naam Perfecta. Op 1 januari 1983 heb ik de winkel overgenomen. Eerst alleen, maar door het stijgende succes kwam mijn man Etienne ook vast in de winkel werken. Na zo'n vier jaar jaar bleek de winkel te klein geworden en zijn we verhuisd naar het huidige adres. Ondertussen werd de winkel al drie keer uitgebreid. Vroeger had je hier zeker acht gelijkaardige stoffenwinkels, maar die zijn ondertussen allemaal verdwenen. Ons geheim? Iedere dag hard werken en dat al van 's morgens vroeg, tijdens de middag en tot 's avonds laat. Want de klanten komen vooral voor of na het werk en dan moet je open zijn. Een trend die Mieke en Jo nu verderzetten."





Ervaring

Na haar studies snit en naad stapte Mieke op 19-jarige leeftijd in de zaak van haar ouders. Samen met haar man Jo nam ze de zaak over in 2005. "De eerste maanden was dit zeker niet eenvoudig gezien het gebrek aan ervaring en kennis, maar aangezien de mama van Jo ook een fervente naaister is, had hij toch het een en ander opgestoken", lacht Mieke. "Ondertussen hebben we het producten- en dienstengamma uitgebreid en sinds enkele jaren bedrukken en borduren we kledij, spandoeken, borden en vlaggen en daarnaast bieden we ook trofeeën en medailles aan."





"Wat begon als een eenmanszaak is nu gegroeid tot een bedrijf met zes personeelsleden. Toch blijft het knokken om te blijven bestaan. Grote stoffenspektakels met materiaal van vaak mindere kwaliteit en het internet zijn uitdagingen. Verder blijft er nood aan meer parkeerplaatsen op de Markt. Nog eens 35 jaar erbij? Onze zonen Seppe en Sven hebben andere interesses, maar we zijn nog jong, dus hopelijk gaan we nog een tijdje mee."





Mieke en Jo houden op zaterdag 3 en zondag 4 maart opendeurdagen. Klanten krijgen 10% op de meeste artikelen, er is een grote stockverkoop van stoffen met kortingen tot 70% en er zijn heel wat waardebonnen te winnen. Meer info via info@perfectadeinze.be en www.perfectadeinze.be.