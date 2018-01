"Twee jaar nodig gehad om paard te leren liggen" KAPSTER NANCY (31) LAAT MERRIE FABE SCHITTEREN OP FLANDERS HORSE EXPO ANTHONY STATIUS

02u48 0 Anthony Statius Nancy kan haar merrie Fabe doen liggen. Dat is moeilijker dan het lijkt. Deinze Nancy Haerinck (31) mag op zondag 25 februari met haar paard Fabe een muzikale circusact uitvoeren op Flanders Horse Expo in Gent. "De moeilijkste truc? Fabe doen liggen. Dat heeft mij maar liefst twee jaar gekost. Met zweep en touwen kan je een paard dat op een week aanleren, maar aan zo'n dieronvriendelijke praktijken doe ik niet mee", zegt Nancy.

Als Miss Wellness Beauty en Buffalo Babe vergaarde de 31-jarige kapster Nancy Haerinck uit Wontergem bekendheid. Haar doel was zoveel mogelijk lintjes te verzamelen, maar nu jaagt ze een andere passie na: een entertainende act opvoeren met haar dieren, en in het bijzonder haar paard Fabe. Na negen jaar oefenen mag ze nu met haar merrie een show van een kwartier lang opvoeren op de elfde editie van Flanders Horse Expo Gent, een van de grootste beurzen voor ruiters, menners, fokkers en paardenliefhebbers.





"In 2016 heb ik meegedaan aan de talentenjacht van Flanders Horse Expo", vertelt Nancy. "Uit honderden inzendingen haalde ik de top 25, maar bij de stemronde op sociale media viel ik net buiten de top tien. Maar deze keer heb ik meer succes, ik mag een demo geven van een kwartier en dat voor duizenden bezoekers."





Anthony Statius Nancy en Fabe.

Zonder zweep

"Toen ik Fabe 9 jaar geleden kreeg van mijn ouders, was ze nog nooit bereden geweest. Maar het klikte onmiddellijk. Het enige dat ze toen al deed, was een van haar voorste benen in mijn hand leggen. Ondertussen kan ze al heel wat andere trucs en die ga ik allemaal tonen in een leuke muzikale act. Zo zal Fabe een putje graven, pirouettes maken, bokken, steigeren en op de tonen van Drunken Sailor zal ze zogezegd van een fles cava nippen en dan opzij wijken, een beetje doen alsof ze wat tipsy is. Met een bal dribbelen kan ze ook, maar het allermoeilijkste is om haar te doen liggen op commando. Dan roep ik 'lig' en dan gaat ze liggen zoals een hond. Niet evident, want paarden gaan maar zelden op de grond liggen. Het heeft me maar liefst twee jaar gekost om haar dat te leren. Je kan een paard ook sneller deze trucs aanleren door er met de zweep op te slaan of haar naar omlaag te trekken met touwen, zoals in vele circussen gebeurt. Maar daar doe ik niet aan mee, ik leer Fabe alles op een diervriendelijke manier."





"Vroeger oefende ik iedere dag, maar het voorbije jaar heb ik niet veel tijd gehad. Ik ben vorige zomer geopereerd aan mijn knie, de zoveelste operatie in de voorbije jaren. Ik heb zelfs sinds juni niet meer op Fabe gereden, daarom dat het goed is dat ik op een andere manier met haar kan bezig zijn. Deze show op Flanders Horse Expo is voor mij dan ook zo belangrijk", vertelt Nancy.





Geen miss-verkiezingen meer

"Fabe is mijn eerste eigen paard en ze is er altijd geweest toen ik het moeilijk had. Ik ben ook van plan om hier mee verder te gaan. Nu ik de dertig voorbij ben, zijn miss-verkiezingen niet meer aan mij besteed, maar nu kan ik mij wel volop op mijn andere passie storten."





Tickets op www.flanders-horse-expo.be. Meer info over de act van Nancy en Fabe via blondeyke@hotmail.com.