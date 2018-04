"Trots dat ik eindmeet heb gehaald" PETER LOOPT MARATHON VAN LONDEN ZES MAANDEN NA LAATSTE CHEMOKUUR ANTHONY STATIUS & JOERI SEYMORTIER

24 april 2018

02u39 0 Deinze 4 uur 17 minuten en 22 seconden. In die tijd heeft Peter Van Maele (39) uit Deinze afgelopen weekend de marathon van Londen gelopen. Zes maanden geleden kreeg hij nog zijn laatste chemokuur, nu staat hij er al weer helemaal fit. "Echt een overwinning", klinkt het.

Peter Van Maele werd getroffen door darmkanker en moest vorig jaar een zware chemokuur ondergaan. Hij werkte zich toen al in de aandacht door van aan zijn infuus optimistische en grappige filmpjes te posten op sociale media. Maar afgelopen weekend ging de Deinzenaar nog een grote stap verder. Amper zes maanden na zijn laatste chemo, haalde hij de eindmeet van de marathon van Londen. "Ik had vorig jaar al gezegd dat ik die marathon ging lopen, en niets kon mij tegenhouden", zegt Peter Van Maele, die nog altijd op adrenaline leeft. "De euforie is echt met geen woorden te beschrijven. Ik had de marathon graag gelopen binnen de vier uur, maar dat is mij niet gelukt. Met 26 graden was het de warmste marathon van Londen uit de geschiedenis. Onder de vier uur blijven, zat er daardoor niet in. Maar ik ben trots dat ik de eindmeet gehaald heb."





Peter Van Maele werd op 18 april vorig jaar geopereerd. Eind mei startte hij dan een chemokuur van zes maanden. De marathon van Londen lopen, was toen al zijn groot doel. "Ik zag het toen echt allemaal positief in. Ik besefte dat ik meer moest leven en profiteren", vertelt Peter. "Ik ben het leven ook helemaal anders beginnen bekijken: er was een periode voor de kanker en een periode na de kanker. In zo'n periode moet je doelen stellen. De marathon van Londen lopen was één doel, en midden 2018 mijn veertigste verjaardag vieren is een tweede doel. Alle twee een beetje als soort van 'payback'. Het eindpunt van een moeilijke periode. Een statement dat ik er terug sta."





Alle World Majors lopen

De sportieve Deinzenaar oogt ook weer goed. "Mijn afgeschoren haar laat ik terug groeien en ik ben ondertussen al weer elf kilo kwijt", zegt Peter. "Ik heb hard getraind en waande mij soms zelfs onoverwinnelijk. Maar ik pleit ook schuldig aan overmoed. Zo simpel bleek het allemaal toch niet te zijn. Het is constant zoeken naar het juiste evenwicht. Ik heb echt hard getraind en enorm op mijn voeding gelet. Gemiddeld doen kankerpatiënten er twee jaar over, om terug een halve marathon te lopen. Ik had gelukkig een sportieve voorgeschiedenis, heb de chemo goed verteerd en een grote verbetenheid om een volledige marathon uit te lopen. Het is de bedoeling om alle World Majors af te lopen. New York en Londen heb ik al. Berlijn heb ik vorig jaar moeten annuleren, maar staat op het programma, net als Boston en Chicago", zegt Peter nog.