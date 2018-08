"Titel met grootste emotionele waarde" ALEXANDER VERCAMER (67) VOORGESTELD ALS EREBURGER VAN DEINZE ANTHONY STATIUS

30 augustus 2018

02u31 0 Deinze Alexander Vercamer (67) mag zich binnenkort ereburger van Deinze noemen. Hij groeide op in deelgemeente Vinkt en is na 33 jaar de langst zetelende gedeputeerde van de provincie. Nu maandag gaat hij officieel met pensioen. "Ik mocht al heel wat decoraties ontvangen, maar deze heeft de grootste emotionele waarde", zegt Vercamer.

Na stoetenbouwer Frans Vromman, voorzitter van het hof van beroep Willy De Smet en gewezen IOC-voorzitter Jacques Rogge krijgt de stad er een vierde ereburger bij. Alexander Vercamer, eerste gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, wordt eind november gehuldigd. Vanavond ligt de toekenning van de titel ter goedkeuring op de gemeenteraad.





Alexander Vercamer is nog altijd kind aan huis in zijn geboortedorp Vinkt, hoewel hij in 1975 naar Destelbergen verhuisde. Als oudste uit een gezin van tien kinderen heeft hij nog heel wat broers, zussen, neven en nichten in de streek wonen.





"Ik kom nog vaak naar Vinkt en ik ben het reilen en zeilen in Deinze altijd op de voet blijven volgen", zegt Sander, zoals hij liever wordt genoemd. "Ik ging hier naar de kleuter- en lagere school, ik was actief in de KLJ en kreeg van thuis uit de interesse voor politiek mee. Zowel mijn grootvader als mijn vader waren gemeenteraadslid in Vinkt, grootvader Remi was er zelfs schepen, en van 1958 tot 1970 was mijn vader er burgemeester, toen met zijn 34 jaar de jongste van Oost-Vlaanderen. Ikzelf ben nooit actief geweest in de gemeentepolitiek van Deinze. Tijdens mijn studies 'Maatschappelijk Assistent' ging ik aan de slag bij de Rechtskundige Deinst ACV als volmachtdrager Arbeidsgerechten. Ik werd nadien lector aan de Sociale Hogeschool en werd provincieraadslid in 1981. Sinds 1985 zetel ik als gedeputeerde en dit tot op de dag van vandaag. In het najaar neem ik na een carrière van 33 jaar afscheid van de actieve politiek."





"De ideale gelegenheid om Alexander de titel van ereburger toe te kennen", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "Vanuit zijn bevoegdheden als gedeputeerde heeft hij voor onze stad heel veel betekend en daarvoor willen we hem op de gepaste manier bedanken. De huldiging zal plaatsvinden in november."





Reflectieruimte over WOII

"Een grote eer", zegt Sander. "Een van de dossiers waarop ik fier ben, is de reflectieruimte in het rusthuis Sint-Franciscus. Samen met dorpsgenoten Jozef De Vlieger en Jozef Verheye en het Comité Vinkt Mei 1940 hebben we op deze plaats de gruwel van WOII een blijvende herinnering gegeven. Ook de overheveling van De Brielmeersen naar de provincie is een belangrijk dossier geweest voor Deinze, net als de fietssnelwegen", zegt hij.





Afsluiter van carrière

"Als je zo lang een politiek mandaat uitoefent, horen daar decoraties bij. Ridder, officier, commandeur, allemaal mooie titels, maar de titel van ereburger dat is nog iets anders. Mijn roots liggen hier, dus deze erkenning heeft emotionele waarde. Een perfecte afsluiter van mijn carrière."