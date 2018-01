"Tarief handelaars omlaag, aandeel stad omhoog" OPEN DEINZE SCHAART ZICH ACHTER PETITIE VOOR HERZIENING PROMOTAKS ANTHONY STATIUS

22 januari 2018

02u26 0 Deinze Meer dan 80 procent van de Deinse handelaars is voor een herziening van de promotaks. Dat beweert Alain Vylders, die opnieuw met een petitie de straat op trok. De nieuwe stadslijst Open Deinze schaart zich achter Alain en maakt van de herziening van de taks een van haar programmapunten voor de komende verkiezingen.

In augustus vorig jaar wierp Alain Vylders, eigenaar van tearoom Nikky's in de Gentstraat, de knuppel in het hoenderhok. De man pleitte toen voor een afschaffing van de promotaks, die op 1 januari 2016 werd ingevoerd in Deinze. Volgens hem - en nog heel wat andere handelaars - komt er te weinig return van hetgeen de handelaars jaarlijks betalen. Deze bedragen beginnen bij 300 euro en stijgen naargelang de oppervlakte van het handelspand. Alain pleit nu niet meer voor een afschaffing, maar wel voor een herziening van de tarieven.





Herberekening

"In oktober ben ik opnieuw een petitie gestart en heb ik in totaal 208 handelaars bezocht", zegt Alain. "Ik ben enkel bij de kleine zelfstandigen geweest, dus niet bij ketens, banken en interimkantoren. Van de 208 bezochte handelaars hebben er 172 mijn petitie getekend, dat is zo'n 82 procent. Bijna iedereen valt over hetzelfde punt: de bedragen liggen te hoog en zijn niet evenredig verdeeld. Dat iedereen verplicht meebetaalt voor de acties van de vzw Deinze Winkelstad, dat vind ik fair. Ik vraag dus een herberekening, geen afschaffing."





Focus op Markt

Alain komt in oktober op voor de gemeenteraadsverkiezingen als onafhankelijke op de nieuwe lijst Open Deinze. "We stellen voor om de bijdrage van iedere handelaar met een vierde te verminderen", zegt Bart Vandekerckhove. "Nu legt de stad Deinze de helft bij, wat betekent dat het aandeel van de stad verhoogt. Het budget moet dus gelijk blijven, enkel de verhoudingen dienen te veranderen. Voor alle duidelijkheid: we stellen de werking van het centrummanagement niet in vraag. De centrummanager en de vzw Deinze Winkelstad leveren uitstekend werd en de acties worden positief onthaald." "We willen wel nog benadrukken dat de focus nu te veel op de Markt en de Tolpoortstraat ligt. Er moet nog meer gedaan worden voor de andere straten waar men de promotaks betaalt, zoals de Kortrijkstraat, de Gentstraat, de Guido Gezellelaan en de N43. Ook vinden we dat de subsidies voor nieuwkomers op de Markt en Tolpoortstraat moeten uitgebreid ofwel afgeschaft worden", zegt Alain.





"Onze lijsstrekker Norbert De Mey heeft deze herziening van de promotaks voorgelegd aan het schepencollege", zegt Bart, "maar daar werd het voorlopig afgeketst. We nemen het voorstel op in onze programmapunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen."