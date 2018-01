'Suppers' schenken 4.330 euro aan Fonds Jan Filliers 23 januari 2018

De actie SUP For Life heeft 4.330 euro opgebracht voor het goede doel. De leden van Windsurfing Deinze schonken het bedrag aan het Fonds Jan Filliers, dat slachtoffers van een ongeval ondersteunt.





Op zaterdag 16 december trokken heel wat surfers de ijskoude Leie op voor SUP For Life. Iedereen kon er een stand-up paddletocht doen van 7 of 14 kilometer in de richting van Astene Sas. De club organiseerde daarvoor ook al een fuif en samen bracht dit een mooi bedrag van 4.330 euro in het laatje.











(ASD)