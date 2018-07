"Strijder tegen onrechtvaardigheid" EMOTIONEEL AFSCHEID VOOR JURIST STEFAN OCKERMAN (60) NA DODELIJKE BRAND WOUTER SPILLEBEEN

16 juli 2018

02u29 0 Deinze "Je werk was nog niet af, het is aan de achterblijvers om er verstandig mee om te gaan", zei de zoon van Stefan Ockerman (60) afgelopen zaterdag op zijn uitvaart. Hij bezweek twee weken geleden aan zijn verwondingen na een brand in zijn woning in de Poelstraat.

Elk zitje in het funerarium in de Dorpsstraat in Astene was zaterdag ingenomen door familie, vrienden en collega's van Stefan Ockerman.





Twee weken geleden, op maandag 2 juli, was 's avonds brand uitgebroken in de woning van de jurist en zijn partner. Brandweermannen troffen de man op de bovenste verdieping aan. Hij had op dat moment het bewustzijn al verloren. Na een reanimatie ter plaatse werd Stefan overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij de volgende dag aan zijn verwondingen bezweek. De vragen over de precieze omstandigheden van de brand bleven niet lang uit en het parket Oost-Vlaanderen stelde een onderzoeksrechter en een branddeskundige aan om de precieze oorzaak te achterhalen. Een week later kwam het verdict: een kortsluiting aan de sauna had het vuur veroorzaakt. "Dat maakt ons verdriet er niet minder om, al geeft deze duidelijkheid ons wat troost", klonk het bij de uitvaart zaterdag.





Ringweg door Ter Wilgen

Een terugkerend onderwerp bij bijna elke spreker was het enorme rechtvaardigheidsgevoel dat Stefan steeds aanwendde in zijn werk. Zo voerde hij een verwoede strijd tegen de stad Deinze om te protesteren tegen de ringweg die door het voetbalveld Ter Wilgen zou lopen. "Je had het moeilijk met de oneerlijke praktijken rond de ringweg en andere onfrisse zaken in de stad die jouw nieuwe thuis was geworden", sprak Benoit, de zoon van Stefan.





"Je ging tot het uiterste om onrechtvaardigheid te herstellen, iets wat veel aandacht en energie van je vergde. Je werk is nog niet af. Vandaag is het aan de achterblijvers om de wijsheid die we van jou kregen aan te wenden en om, in jouw afwezigheid, met deze situaties verstandig om te gaan."





Frieda, de partner van Stefan die het huis tijdens de brand tijdig kon verlaten, is nog steeds verward en in shock door het plotse heengaan. "Toen ik je achttien jaar geleden leerde kennen, troffen jouw vriendelijkheid, minzaamheid en dienstbaarheid me meteen. Die mooie kwaliteiten heb je ingezet in onze relatie. Je warmte deed mij zo goed. Jouw diep gevoel voor rechtvaardigheid, dat was de grondslag voor de manier waarop je in het leven stond. Niets was je te veel om je doel te bereiken. Ik zal je nu meedragen in mijn hart. Het ga je goed, ik wens je rust toe."