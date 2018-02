"Stad moet meer zwerfkatten vangen" ASIEL 'KAT OP DE DOOL' KRIJGT TE VEEL WILDE DIEREN BINNEN ANTHONY STATIUS

01 februari 2018

02u49 0 Deinze Volgens asiel Kat op de dool werkt het nieuwe zwerfkattenbeleid nog niet naar behoren. "Meer zwerfkatten worden bij ons binnengebracht, maar dat is de verantwoordelijkheid van de stad. Daar hebben we noch de plaats noch de middelen voor", zegt Patricia Rotsaert van asiel Kat op de dool. "Het beleid werkt prima", reageert schepen Tony De Neve (CD&V). "In 2017 werden er 56 zwerfkatten opgevangen door Rato."

Op de gemeenteraad ontstond een kattige discussie tussen oppositieraadslid Sabine Vermeulen (N-VA) en schepen van Dierenwelzijn Tony De Neve (CD&V). "De stad Deinze neemt haar verantwoordelijkheid op het vlak van zwerfkatten niet serieus. Na melding van een grote zwerfkattenkolonie in de Lange Akkerstraat in Meigem werd er verwezen naar het asiel Kat op de dool. De stad wil de katten niet laten vangen en steriliseren, omdat diegene die de melding maakt af en toe een potje eten voor de zwerfkatten neerzet. Maar een zwerfkat af en toe voederen maakt die nog niet tam, dat zegt de Vlaamse Dienst voor Dierenwelzijn ook letterlijk", aldus Vermeulen.





"Als je een zwerfkat regelmatig voedert van op een vast adres, dan maak je die kat tam. Wie van die katten af wil, verwijzen we door naar Kat op de dool. Uit cijfers van vzw Rato, die sinds 2017 de zwerfkatten in onze stad vangt, blijkt dat we goed bezig zijn. Er kwamen 31 meldingen binnen en er werden 56 zwerfkatten gevangen."





Toch komen er nog veel zwerfkatten binnen bij het asiel Kat op de dool, dat zijn de huizen en tuinen van Patricia Rotsaert uit Vosselare en Magda Muylaert uit Astene.





31 meldingen

"We zijn er om handtamme katten, die achtergelaten werden of verloren gelopen zijn weer een thuis te geven", zegt Patricia. "Alle poezen die bij ons binnenkomen zullen we verzorgen, voederen en laten steriliseren door de dierenarts. Hiervoor krijgen we van de stad 12 cent per inwoner per jaar, goed voor in totaal 3.600 euro. Daarmee kunnen we zo'n 45 katten per jaar opvangen, maar in 2017 zaten we aan bijna 200 dieren. We moeten dus meer en meer mensen teleurstellen. Met wilde katten kunnen we niets aanvangen. Ze zijn niet sociaal en vinden maar moeilijk een nieuwe thuis. We hebben er ook de plaats niet voor. Begin deze week kreeg ik nog een kat binnen. Die had een vrouw gevonden op de parking van Delhaize. Het beestje was in haar auto gesprongen. Alleen al aan haar vacht is te zien dat ze verwilderd is. Overduidelijk een zwerfkat, maar toch komt die bij ons terecht. Ofwel moet de stad meer zwerfkatten laten vangen door Rato, ofwel moeten er meer middelen vrijgemaakt worden voor ons asiel ofwel moet de stad investeren in een groot asielcentrum, dat ze zelf uitbaten, net zoals in Gent."





"Het asiel moet geen zwerfkatten aanvaarden. Als het effectief gaat om een zwerfkat, moet men Rato inschakelen. En als er te weinig middelen zijn, wil ik gerust nog eens rond de tafel zitten met de mensen van het asiel", aldus schepen De Neve.