"Soepbar is begin van tweede leven" EIGENAAR 'VERDANDI CATERING' VECHT TERUG NA BIJNA FATALE NEKBREUK ANTHONY STATIUS

22 juni 2018

02u47 0 Deinze Na een gruwelijke nekbreuk vorig jaar gaven dokters Dirk Vandenborre (56) nog een procent overlevingskans, maar nu staat hij er weer. Samen met zijn vrouw Els Wieme (55) breidt hij in de Hallepoort hun Verdandi Catering uit met Soupa. "Die soepbar, dat is het begin van mijn tweede leven", zegt Dirk.

Met Soupa in de Hallepoort aan de Markt heeft Deinze nu zijn eigen soepbar. Voor zaakvoerder Dirk Vandenborre is het meer dan soep en brood. Het is het begin van zijn tweede leven. Vorig jaar maakte hij een bijna fatale val. Hij is nog altijd niet 100 procent genezen, maar is intussen weer deeltijds aan het werk. "Op 17 september viel ik van een trap", zegt Dirk. "Ik had langs de linkerkant van mijn lichaam geen gevoel meer. Dokters in het ziekenhuis stelden vast dat ik mijn tweede nekwervel gebroken had. Zo'n breuk betekent meestal de dood of een ernstige levenslange verlamming. Slechts één procent komt er ongeschonden vanaf, dus ik mag van geluk spreken", vertelt Dirk.





Hulp vrouw en dochter

Na zijn val moest hij drie maanden een harnas dragen. Dat werd met vier bouten in zijn hoofd geboord. "Ik kon geen kant meer op en werken ging al zeker niet meer. Gelukkig hielden mijn vrouw Els en dochter Nikki de cateringzaak draaiende. Ik moet mij nu nog altijd kalm houden. Soep maken lukt, zware ketels verslepen niet. Tegen december zou ik weer de oude moeten zijn."





Samen met zijn vrouw Els Wieme baat Dirk al sinds 1991 de tearoom Verdandi uit op dezelfde locatie in de Hallepoort.





"In 2002 zijn we begonnen met ons cateringbedrijf", vertelt Els. "Intussen leveren we al jaren soep en broodjes aan kleine en grote bedrijven in de streek. Soms tot 80 liter soep per dag. Vier jaar geleden hebben we beslist de zaak te verbouwen om onze activiteiten te kunnen uitbreiden. Hiervoor hebben we een deel van de doorsteek van de Markt naar het Kaandelpark ingenomen. Vroeger was dit een donkere gang met een glazen deur, maar nu is deze volledig open. Onze nieuwe, moderne keuken is opgetrokken uit glas zodat we goed zichtbaar zijn voor de klanten. De klanten kunnen zitten in de Hallepoort, maar ze kunnen ook genieten van het zonnetje op ons terras op de Markt."





Intussen werkt Dirk aan een authentiek recept voor Deinse kippensoep. "Hiermee willen we de Deinzenaren weer fier maken op hun stad. Vele inwoners weten niet dat in onze stad nog steeds de Europese prijzen voor pluimvee bepaald worden. Om het helemaal af te werken zou ik erin ook jenever van Filliers willen verwerken. Zo heeft de Leiestad haar eigen recept", besluit Dirk





Behalve soepen, waaronder eigen creaties zoals Toscaanse tomatensoep, sinaasappelsoep en Oosterse kippensoep, kan je bij Soupa ook terecht voor slaatjes, broodjes en gezonde drankjes.





Info: Facebookpagina Soupa of 09/386.45.35.