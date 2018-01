"Shoppingpark nog altijd volledig vergund" OPNIEUW TWEE DRIESPOORT-VERGUNNINGEN VERNIETIGD ANTHONY STATIUS

02u41 0 Foto Anthony Statius Blok A met Albert Heijn staat er volgens enkele buurtbewoners onwettig. Volgens Driespoort is de volledige site vergund. Deinze De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft opnieuw twee bouwvergunningen voor het Driespoort Shoppingpark vernietigd. "De winkels waaronder Albert Heijn staan er ontwettig", aldus de buurtbewoners. Hendrik De Keukeleire sust. "Ons volledige shoppingpark kreeg een regularisatievergunning van de deputatie." Ook tegen deze vergunning gingen de buurtbewoners in beroep.

Driespoort Shopping en de bouwvergunningen: the saga continues. Het juridische gekissebis over het al dan niet wettig gebouwde shoppingpark langs de Gaversesteenweg in Deinze blijft ook in 2018 verdergaan. De buurtbewoners die al jaren strijden tegen Driespoort én tegen de geplande ringweg door de site, delen mee dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in arresten van 12 december 2017 opnieuw twee bouwvergunningen heeft vernietigd.





"Onwettig gebouwd"

"De belangrijkste beslissing gaat om een bevestiging van de vernietiging van de basisvergunning van 2013", zegt buurtbewoner Stefan Ockerman. "De tweede beslissing betreft de vernietiging van een wijziging van 2014 van deze oorspronkelijke vergunning. Deze wijziging gaat onder meer over de uitbreiding van gebouw A, waar momenteel Albert Heijn gevestigd is. Nu de eerste drie vergunningen definitief vernietigd zijn, staat het onmiskenbaar vast dat er onwettig gebouwd werd, zonder geldige bouwvergunning en dit minstens tot september 2016. Toen werd een vierde vergunning geweigerd", aldus Ockerman. "De Driespoort steunt op dit ogenblik enkel nog op een regularisatievergunning van september 2017. Het is nog de vraag of deze vijfde vergunning overeind kan blijven. De aanvraag steunt immers op de volledig achterhaalde situatie van een winkelcentrum zonder ringweg en het ontbreken van de wettelijke vereiste studies voor de milieueffecten en mobiliteitseffecten", gaat hij verder.





Volledig vergund

"Deze buurtbewoners laten alweer uitschijnen dat ons shoppingpark niet vergund is, maar dat is volkomen onjuist", reageert projectontwikkelaar Hendrik De Keukeleire. "De Driespoort blijft volledig vergund door de deputatiebeslissing van 14 september 2017. Hierdoor zijn de eerdere deputatiebeslissingen niet meer van tel en dit is precies hetgeen de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist heeft: de eerdere beslissingen werden gewoon formeel vernietigd op onze eigen vraag. De Raad heeft niet geoordeeld over de inhouden. Deze vernietiging brengt voor niemand noch nadelen noch voordelen met zich mee. Het is bijzonder spijtig dat een aantal buurtbewoners de indruk wekt alsof zij een procedure zouden gewonnen hebben. Dit is foutieve informatie die enkel bedoeld is om Driespoort opnieuw in een slecht daglicht te stellen. Wij stellen ook vast dat iemand onder het e-mailadres 'burendriespoort@gmail.com' onze retailers bestookt met valse berichtgeving."





De buurtbewoners hebben ondertussen ook beroep aangetekend tegen de regularisatievergunning van 14 september 2017.