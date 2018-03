"Ronaldo en Messi hebben lat hoog gelegd" EX-SPELER (22) LUCHT HART IN BOEK OVER VOETBAL ANTHONY STATIUS

23 maart 2018

02u47 0 Deinze Ruben Vanwonterghem (22) bouwt momenteel een carrière als professioneel drummer uit, maar ooit was hij een beloftevolle jeugdspeler. Zijn liefde voor het voetbal heeft hij nu neergepend in 'De erfenis van een buitenaards voetbaldecennium'. "Zie het als één grote column van een diehard voetbalfan."

Astenaar Ruben Vanwonterghem studeert 'Drums&Percussie' aan het Conservatorium van Gent en speelt in verschillende groepjes. Een volbloed muzikant, weliswaar met een groot hart voor voetbal. Als kind speelde hij bij FC Merelbeke en KMSK Deinze, op zijn dertiende kreeg hij de kans om bij de jeugd van AA Gent te spelen. Hij bedankte, maar deze 'domme' beslissing achtervolgt hem nog steeds. Vorig jaar in december nam hij pen en papier en schreef hij in enkele maanden zijn teleurstelling en verdriet van zich af. Het resultaat is het boek 'De erfenis van een buitenaards voetbaldecennium'.





"Eerst en vooral: ik wil met niemand afrekenen", zegt Ruben. "Integendeel, behalve een korte passage over mijn uitgedoofde carrière gaat het vooral over mijn passie voor voetbal. Zo wijd ik een hoofdstuk aan mijn opinie over het Belgisch jeugdvoetbal. Vandaag zijn er heel veel goede jeugdspelers die beter opgevolgd worden. Ons land is een kweekvijver voor buitenlandse clubs geworden. In tegenstelling tot Italië en Spanje heeft ons jeugdvoetbal geen eigenheid. Het is een mengelmoes van verschillende Europese stijlen."





"Daarnaast wijd ik een volledig hoofdstuk aan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo en de eeuwige discussie: wie van de twee is de beste voetballer ter wereld? Deze twee buitenaards getalenteerde spelers hebben de lat hoog gelegd voor andere spelers. Dit verklaart ook de titel van mijn boek. Door de erfenis van Messi en Ronaldo zijn we extra kritisch, som té, voor andere topvoetballers zoals Lukaku en Hazard. Ook over onze Rode Duivels, die volgens mij een goede kans maken om het WK te winnen, geef ik mijn mening en wat nog belangrijker is, een volledig hoofdstuk gaat over de Red Flames en het vrouwenvoetbal. Dit krijgt te weinig aandacht in de media en dus ook van de supporters."





Op zoek naar erkenning

"Ik heb dit boek aanvankelijk geschreven voor voetbalcritici. Mijn droom is dat Filip Joos, Jan Mulder en het liefst van al Imke Courtois het lezen en mij laten weten wat ze ervan vinden. Misschien ben ik zo op zoek naar de erkenning die ik als speler nooit heb gevonden."





Ruben bracht zijn debuut uit in eigen beheer via Create My Books en je kan het online bestellen via Shop My Books. Je vindt het ook in de Standaard Boekhandel en krantenwinkel De Letter in Deinze of je kan het bestellen via ruben.vanwonterghem@gmail.com. Prijs: 22,50 euro.