"Planten sproeien met grondwater bouwwerf" Gemeenten springen creatief om met droogte-alarm 25 juli 2018

02u33 0 Deinze In tijden van droogte springen de gemeenten creatief om met hun waterbevoorrading. In Nevele laat burgemeester Johan Cornelis (CD&V) drie vaten voortdurend bijvullen met grondwater opgepompt uit een bouwwerf. "Duizenden liters water gaan anders toch verloren."

In de IJsbeerlaan in Nevele kunnen omwonenden met een lege regenwaterput sinds gisteren hun bloemen besproeien met grondwater. Op de werf van de toekomstige appartementsblok Residentie IJsbeer, rechtover het rusthuis Ter Leenen, is de aannemer bezig met bronbemaling. Hierbij wordt grondwater opgepompt en via een leiding afgevoerd.





"Duizenden liters water stromen dagelijks gewoon in de riool", zegt burgemeester Johan Cornelis. "Om een deel te recupereren heb ik samen met de bouwheer drie vaten van 4.000 liter naast de werf laten plaatsen. Nu worden de bidons handmatig gevuld, maar we werken aan een systeem zodat ze automatisch vol blijven, terwijl de rest van het water wegstroomt via de riool. Het gaat om pekelvaten die in de winter gebruikt worden om te strooien, dus het water is niet drinkbaar. Via een kraantje water kan je er water tappen voor je planten. Sproeien is enkel toegelaten tussen 20 uur en 8 uur."





Juichende buren

"Een zeer goed initiatief", zegt Eddy Telair uit de naburige Leo Lovaertstraat. "Mijn waterput is al twee weken leeg en mijn plantjes hebben dringend water nodig." Ook Ilse Van de Walle, die rechtover de bouwwerf woont, juicht het initiatief toe. "Ik heb al een paar keer mijn gieter gevuld aan de afvoerslang, maar deze vaten met kraantjes zijn gebruiksvriendelijker", zegt Ilse.





Ook in Evergem vraagt Open Vld aan de gemeente om grondwater in te winnen op bouwwerven en in Zelzate lanceerde N-VA een voorstel om het opgepompte grondwater van de werken aan de nieuwe serviceflats in de Chalmetlaan te hergebruiken. "Daarmee kan onze technische dienst bloembakken besproeien of de veegwagen aanvullen of kan onze brandweer gebruiken als bluswater", zegt eerste schepen Martin Acke.





In Aalter staat de veegwagen zelfs aan de kant, omdat er daarbij ook water gespoten wordt. "Als openbaar bestuur hebben we een voorbeeldfunctie", zegt schepen Dirk De Smul (CD&V). "Ook in Maldegem werd deze week gestopt met water geven, om zo een voorbeeld te stellen naar de burger toe. In Eeklo wordt elke ochtend tussen 6 en 8 uur gesproeid. Elke dag wordt 15.000 liter water gesproeid, dat opgepompt wordt uit het Schipdonkkanaal. "De ene dag geven we de bloemen water en de andere dag de boompjes en struiken", zegt burgemeester Koen Loete (CD&V+). In Zomergem wordt ook enkel tussen 6 en 8 uur gesproeid, en enkel met het regenwater dat nu nog voorhanden is. (ASD)