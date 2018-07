"Op verlanglijst: Tamino en Studio Orka" BENOÎT VANRAES (32) EERSTE DIRECTEUR VAN CC LEIETHEATER ANTHONY STATIUS

18 juli 2018

02u41 0 Deinze Benoît Vanraes (32) is de eerste directeur van het toekomstige cultuurcentrum Leietheater. Vanaf 1 september 2018 begint hij te werken aan een programmatie die de Leiestad op de culturele kaart moet zetten. "Op mijn verlanglijst: Tamino en theaterproducties van Studio Orka."

Het Leietheater is pas volgend jaar klaar, maar een eigen directeur heeft het toekomstige cultuurhuis wel al. "We hebben 21 geldige kandidaturen ontvangen", zegt burgemeester Jan Vermeulen. "Na de nodige examens en selectieprocedures besliste het college van burgemeester en schepenen om Benoît Vanraes te benoemen."





Vanraes, die uit Menen komt en in Gent woont, behaalde zijn master of arts in cultuurbeleid, -beheer en -behoud aan de universiteit van Maastricht en heeft ervaring opgedaan als directeur van theaterproductiehuis SoAP (Sociaal en Artistiek Platform Hasselt-Maastricht). Hij begint pas op 1 september, maar zit nu al boordevol ideeën. "Eerst moeten we grondig de regio bestuderen en hoe wij daar met het Leietheater een meerwaarde aan kunnen geven," zegt Vanraes.





Amateurgezelschappen

"Het doel is om te mikken op een zo breed mogelijk publiek. Concrete voorbeelden geven is moeilijk aangezien we spreken over de programmatie van 2019-2020, maar op mijn verlanglijstje staan bijvoorbeeld optredens van Brihang en Tamino, maar evengoed een feestje met een dj zoals Faisal, bekend van Studio Brussel. Van Belgische theaterproducties staat Studio Orka bovenaan mijn lijstje, maar ook producties van NTGent en Campo wil ik programmeren. Uit Nederland wil ik graag Boukje Schweigman introduceren. Voor de kinderen denk ik aan Tuning People en Compagnie Barbarie. Los van programmering wil ik graag mijn kennis als theaterproducent delen zodat ook amateurgezelschappen voor advies bij mij terecht kunnen. De Deinzenaar zal Leietheater als zijn culturele thuis gaan beschouwen. In de setting van de prachtige architectuur en het geïntegreerde cultuurcafé wordt een avondje uit een complete beleving", aldus Vanraes.





"We verkregen in 2014 via het beheer van zaal Palace een erkenning als cultuurcentrum vanwege de Vlaamse Gemeenschap", zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). "Het aantal culturele activiteiten in onze stad werd de laatste jaren doelbewust opgedreven en samen met de vele organisatoren en verenigingen bouwden we een divers aanbod uit in zaal Palace, de Brielpoort en De Rekkelinge. Het nieuwe cultureel centrum, een droom die al 50 jaar leeft in Deinze, moet hiervan het sluitstuk worden. De bouw zit op schema; de metsers werken door tijdens het bouwverlof, waardoor eind augustus alle metselwerk beëindigd zal zijn. De werken moeten klaar zijn rond april 2019. De programmatie begint in september 2019 met het theaterstuk Gezin Van Paemel."