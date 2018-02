"Onze troef? Hele dag kinderanimatie" DRIE MAMA'S HOUDEN INDOOR MARKET 'ZOTWIJS' IN DRIESPOORT ANTHONY STATIUS

16 februari 2018

02u46 0 Deinze Drie jonge onderneemsters en mama's uit Deinze organiseren op zondag 25 februari 'ZotWijs', een indoor market op kindermaat. Daarvoor nodigen Lieselot Denys (31) van Crealief, Delphine Van den Berghe (34) van Zuskus en Melissa Lombaert (34) van KDkes een twintigtal andere Deinse zelfstandigen uit in Driespoort Shopping langs de Gaversesteenweg. "Shoppen met kinderen niet evident, maar wij hebben hele dag animatie", zeggen de dames.

Delphine Van den Berghe, Melissa Lombaert en Lieselot Denys zijn maar enkele van de nieuwe ondernemers die zich de afgelopen jaren in Deinze gevestigd hebben. Delphine opende met haar zus Isabelle de cadeauwinkel Zuskus in de Gentstraat en Lieselot geeft al jaren succesvolle workshops voor kinderen in haar winkeltje Crealief langs de Gaversesteenweg. Melissa Lombaert opende vorig jaar een winkel voor kinderkleren in haar huis in de Torenstraat in Petegem. De drie dames bundelen de krachten en nodigen een twintigtal collega's uit voor de eerste editie van ZotWijs, een indoor market op kindermaat.





Gekke kapsels

"We mikken op dezelfde klanten en we komen al jaren goed overeen", zegt Lieselot. "Daarom besloten we de handen in elkaar te slaan om eens samen een shopevent te organiseren. We zijn alle drie jonge mama's en we weten dat het niet altijd gemakkelijk is om met het hele gezin te gaan winkelen. Met ZotWijs brengen we al het fijns dat Deinze te bieden heeft samen op één unieke locatie. Onze grootste troef? Een zeer uitgebreid aanbod aan kinderanimatie de hele dag door."





"Terwijl de mama's en de papa's op het gemak tussen de kraampjes kuieren, kunnen de kinderen terecht in verschillende workshops", zegt Delphine. "Om 10.30 uur starten we met de sessie 'muzikale peuters', gevolgd door een voorleesuurtje. In de namiddag is er kinderdans, kinderyoga en ballet in tutu. Alle workshops zijn gratis en inschrijven is niet nodig. Verder is er de hele dag door een fotohoek, een kapsalon voor gekke kapsels, kindergrime, glittertattoos, knutselen en speelplezier" licht Delphine toe.





Gratis toegang

"De naam? 'Zotwijs' is een term die zowel wij als onze kinderen vaak gebruiken. Het spreekt voor zich, ons evenement wordt zotwijs", zegt Melissa.





De toegang tot ZotWijs is gratis. Het evenement vindt plaats in het vroegere pand van Twist&Mix op de eerste verdieping van het middelste gebouw, naast Atita Papierwaren en Grand Café. Die winkels zullen die zondag ook uitzonderlijk open zijn. Aan het Driespoort Shoppingpark is voldoende parking.





De namen van alle deelnemende handelaars worden later bekendgemaakt via de Facebookpagina ZotWijs.